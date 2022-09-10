查爾斯被女粉絲「抓去親」　隨扈來不及擋！她嬌羞傻笑全被拍

記者吳美依／綜合報導

英國國王查爾斯三世9日首度以君主身分返回白金漢宮，他向夾道歡迎的民眾握手致意，卻突然被一名熱情女粉絲抓過去親吻臉頰，對方立刻露出心滿意足的嬌羞笑容，兩側隨扈嚇得試圖伸手阻止，但已經來不及，上述過程都被媒體鏡頭捕捉下來。

73歲女粉絲珍妮（Jenny Assiminios）受訪時表示，她一開始只想要握手，卻突然被「一種感覺」席捲全身，「我對他說『我可以親你嗎？』而他說『嗯，好啊！』所以我就抓住了他，我非常高興。他非常可愛，他很完美。」

▲珍妮表示自己一直都是查爾斯的忠實粉絲。（圖／路透）

珍妮來自賽普勒斯，1965年開始定居英國，她看見女王駕崩消息後，想起4年前的喪夫之痛，於是和2位友人前往白金漢宮致意。珍妮坦言，自己一直都是查爾斯的忠實粉絲，「我從沒想過我會親吻國王。我知道這很厚臉皮，但我必須這麼做。」

▲查爾斯稍後又被另一名女粉絲親吻手背。（圖／路透）



《紐約郵報》寫道，雖然沒有強制規定，但與王室成員見面時，握手、鞠躬或行屈膝禮都是常見禮儀。查爾斯被民眾親吻臉頰後，又被另一名女粉絲親吻手背，似乎顯示出英國上下都瀰漫著激動情緒。

英國女王伊麗莎白二世8日駕崩時，73歲的查爾斯正在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle），陪伴母親走完最後一程。他9日返回白金漢宮時，立刻受到熱烈歡迎，忙著與民眾握手、交談，還收下一朵花，「天佑國王」、「我們愛你，查爾斯國王」的呼聲此起彼落。