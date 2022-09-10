安倍國葬燒3.6億！500人堵首相官邸前抗議　批浪費公帑

▲連日有日本民眾上街反對安倍國葬。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三遇刺身亡已2個月，當局拍板在9月27日於武道館替其舉辦國葬儀式，但由於費用龐大等各項原因，引發外界激烈反彈。大批民眾8日更集結於首相官邸前示威遊行，要求取消安倍國葬，而自民黨本身與統一教的關係，也因遲遲無法完全切割，導致岸田內閣的支持率屢創新低。

根據《時事通信社》報導，約500名來自日本各地的民眾8日上午聚集在首相官邸門口舉牌示威，要求日本政府取消安倍晉三的國葬儀式。一名來自埼玉縣的34歲男性則直言，安倍國葬從內閣決議開始的一系列過程都有違民主主義，認為岸田政府決定舉辦國葬的過程太過草率。

▲日本政府決定於9月27日替前首相安倍晉三舉行國葬。（圖／路透）



另一名來自奈良市的53歲女性則表示，高達16億5000萬日幣（約新台幣3億6093萬元）的國葬支出過於龐大，應該要取得國民的同意才行，批評政府過於武斷。不僅如此，也有民眾認為，自民黨雖承諾會與統一教會切割，並且公布與該教會有關係的議員名單，但是單靠議員自己主動申報，是否會有漏網之魚，呈現出對於當局的不信任。

▲日本首相岸田文雄因安倍國葬與統一教問題，支持率屢創新低。（圖／路透）



岸田內閣因為安倍國葬以及統一教會問題支持率再創新低，同時引發民眾反彈。日本政府6日公布了安倍晉三國葬儀式的整體預算，除了將從本年度預算中撥出2億5000萬日幣（約新台幣5468萬元）作為場地租借等費用外，維安費用、接待外國使者的禮賓費等，一共還需要超過14億日幣（約新台幣3億624萬元）。也就是說，此次安倍國葬共計要花費超過16億5000萬日幣（約新台幣3億6093萬元），而全數金額都將由當局負擔。