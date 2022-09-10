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小兒麻痺疫情擴大！紐約進入緊急狀態　「憂已百人染病」加速接種

▲▼小兒麻痺症病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國衛生官員在紐約及附近區域的污水發現小兒麻痺症病毒。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國衛生官員在紐約市及鄰近4個郡的污水樣本發現小兒麻痺病毒（polio），州長霍楚（Kathy Hochul）9日宣布當地進入緊急狀態，以提升疫苗接種率。專家擔心，紐約可能已有百人在不知情的情況下感染小兒麻痺病毒，而未接種疫苗將讓癱瘓風險升高，因此當局呼籲民眾要儘速接種。

綜合美媒報道，為了擴大當地的小兒麻痺疫苗接種計劃，霍楚9日宣布紐約州進入緊急狀態，以便接種計劃可以順利進行。在緊急狀態下，所有醫師、護理師、藥劑師，甚至是助產士，都可以為民眾施打疫苗。

今年7月，紐約衛生官員在東南部羅克蘭郡（Rockland）一個污水樣本中，發現在美絕跡近10年的小兒麻痺病毒。隨後，官員又在北部地區的沙利文郡（Sullivan）和橘郡（Orange）發現相關病毒，顯示疫情開始有擴大跡象。

▲▼小兒麻痺症疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲當局呼籲民眾盡快接種小兒麻痺症疫苗，以免疫情因低接種率急速擴大。（圖／達志影像／美聯社）

今年8月，當局再次在拿騷郡（Nassau）的污水樣本發現病毒，經基因排序後證實與羅克蘭郡的個案有關，進一步證明病毒已在社區傳播，而當局最新一次發現小兒麻痺病毒的污水樣本來自長島（Long Island）。

衛生專員巴塞特（Mary Bassett）指出，州內可能已有數以百計民眾在不知情的情況下染上小兒麻痺症，大部分感染者雖然還沒出現病徵，但他們可能在數天甚至數周傳播病毒，「對於小兒麻痺症，我們完全無法冒險，如果您或您的孩子未及時接種疫苗，那癱瘓的風險是非常迫切的」，呼籲民眾盡快接種疫苗。

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