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哈利梅根將出席女王國葬　脫英後首度團聚王室！查爾斯1句話引臆測

記者吳美依／綜合外電報導

英國女王伊麗莎白二世駕崩，哈利及妻子梅根預計出席9月19日的國葬，被認為是夫妻倆宣布卸下王室職務、遷居加州後，首度與王室成員正式團聚。新任國王查爾斯三世（King Charles III）9日發表全國演說時表示，「我想要表達我對哈利與梅根的愛，在他們持續於海外建立生活之際」，這番話立刻引發輿論臆測。

▲▼哈利王子與妻子梅根。（圖／路透）

▲哈利與妻子梅根2年前卸下王室職務，遷居加州。（圖／路透）

《衛報》等外媒報導，哈利是最後一位抵達蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral）的王室成員，未能見到女王最後一面，卻又是第一個離開的人，當時妻子梅根並未同行。但女王辭世後，夫妻倆預計待在溫莎城堡，直至國葬之後才返美。

▲▼哈利王子抵達蘇格蘭未見到伊莉莎白女王最後一面。（圖／達志影像／美聯社）

▲據信哈利沒有見到女王最後一面。（圖／達志影像／美聯社）

查爾斯三世在全國演說向兒子及媳婦喊話，一些人認為是「遞出橄欖枝」的舉動，另一些人認為是他在經歷近年的王室動盪後，終於和哈利梅根劃清界線。

2年前，哈利與梅根宣布卸下王室職務，並且遷居美國加州，不僅震驚全球，也讓英國王室陷入危機。外界認為，此舉讓他們與兄嫂威廉凱特產生嫌隙，王室也被批評種族歧視，以及未能幫助自殺傾向的梅根。

2021年歐普拉專訪時，哈利坦言自己對查爾斯感到失望，「已經發生很多傷害」，而在夫妻倆脫離王室後，父親就不再接電話了。同年4月，梅根因為懷孕而缺席菲利普親王的葬禮，被批評為怠慢及不尊重王室。

女王駕崩後，哈利的繼位順序從第6位上升至第5位，但他與妻子的頭銜沒有改變。兒女亞契（Archie）及莉莉（Lili）現在的身分是國王的孫子女、王子及公主，目前尚不清楚是否會被授予頭銜。

來不及見女王最後一面！哈利王子神情憔悴　妻子梅根未同行

 

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