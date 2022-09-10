美股勁揚377點　週線收高

▲美股今天收紅。（圖／路透社）

文／中央社紐約9日綜合外電報導

美股今天收紅，延續漲勢格局，因投資人接受央行進一步升息的必然性。台積電ADR漲1.61%、收81.53元。

道瓊工業指數終場上漲377.19點，或1.19%，收在32151.71點。

標準普爾500指數上漲61.18點，或1.53%，收在4067.36點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲250.18點，或2.11%，收在12112.31點。

費城半導體指數上漲63.598點，或2.39%，收在2721.774點。