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查爾斯三世「明天登基」正式成為國王　加冕儀式還要再等等

記者林彥臣／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，相關的新國王交接程序，也陸續啟動，前威爾斯親王（Prince of Wales）查爾斯，已經自動成為英國最新一任君主，並且將在10日舉行登基儀式正式成為國王，但是由於還處在全國哀悼期間，因此加冕儀式還要再等等。

▲▼查爾斯三世國王（King Charles III）在2022年9月10日登基。（圖／路透）

▲查爾斯三世國王（King Charles III）將在10日登基，但加冕儀式還要再等等。（圖／路透） 

根據《時代》雜誌（TIME）報導，英國正式進入全國哀悼期，將持續到大約10天後的女王「國葬之日」，在過渡期間，將舉行幾項儀式活動，包括10日在聖詹姆斯宮（St. James’s Palace）舉行查爾斯三世國王（King Charles III）登基儀式，屆時也將正式宣佈他為新君主。

雖然查爾斯已經履行了他作為君主的王室職責，包括將在當地時間9日下午 6 點向全國發表講話，但他象徵性的登基加冕典禮將不得不等待，因為這部分涉及後勤問題，儘管君主過世後大部分的程序都經過精心策劃，但查爾斯三世國王的加冕禮，是所有程序中的重中之重。

屆時，加冕儀式也會像伊莉莎白二世一樣，進行電視轉播，因為比照千年傳統，預計世界各國領導人、大英國協各地代表都將會出席。

▲▼伊麗莎白二世與查爾斯三世。（圖／路透）

▲基於反映王室現代化的期待，預期查爾斯三世的加冕儀式，會比母親伊麗莎白二世加冕時，更加節約精簡。（圖／路透）

但是根據英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）報導，與 1953 年伊麗莎白二世女王的儀式相比，預計屆時會更短、更節約，這決定可能反映了王室想要反映更現代、更精簡的君主制的期待，鑑於英國持續的生活成本危機，促使英國政府宣布一項重大經濟干預措施，以在冬季壓低能源價格，因此一個精簡的加冕儀式，也被視為更合宜，畢竟與皇室婚禮不同，加冕禮的花費是由英國政府支付。

由於全國仍在為伊麗莎白二世女王的逝世悲痛，因此在她去世後過早舉行加冕典禮可能被視為不合適。當初女王登基後足足等了 16 個月，才舉行加冕典禮。

儘管尚未確定查爾斯三世國王加冕的日期，但它確實有一個官方代號：金球行動（Operation Golden Orb）。

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