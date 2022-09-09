查爾斯硬幣將「轉頭」！英國皇家密碼要換了　英鎊、護照全改版

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，新國王查爾斯三世登基後，印有女王肖像的鈔票、硬幣、郵票及護照等皆須改版，硬幣上的頭像也會轉向，用於王室或國家文件、政府建築物的皇家密碼則將從女王的「ER」改為查爾斯的新密碼。

▲ 印有英國女王頭像的硬幣。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

綜合《每日郵報》等英媒，英國每名君主都有屬於自己的皇家密碼（Royal Cypher），常用於政府建築、國家文件及王室相關文件。女王的密碼為「ER」，代表Elizabeth Regina，Regina在拉丁文中意指女王，未來也將換成查爾斯的新密碼。

▲ 英國郵筒上印有EIIR。（圖／路透）

英國皇家郵政的郵筒上也都印有設立當時在位君主的標記，目前全英國逾10萬個郵筒印著代表伊莉莎白二世（Elizabeth Regina II）的「EIIR」。舊的郵筒不太可能被拆除，現今英國街頭上也仍可看見印有女王父親喬治六世國王標記「GR」的郵筒，不過未來新設的郵筒就會印上查爾斯的標記。

印有女王肖像的英鎊不會一夕之間換新，而是逐漸減少流通，完全換成印有查爾斯肖像的貨幣可能需要耗費數年時間。而新硬幣上的查爾斯肖像將面向左方，和目前女王肖像相反，遵循17世紀起每逢君主交替便更換方向的傳統。

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