三重懶警翹班「躲樓上玩麻將手遊」　消失20分鐘...申誡2次調職

▲▼ 三重厚德派出所警員上班偷懶玩手遊遭懲處 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重警分局厚德派出所23歲陳姓員警，9月2日晚間值勤時以「肚子餓」為由，叫學弟cover他，躲到二樓玩起「麻將」手機遊戲，恰好，這時警方獲報轄區有「打架糾紛」，陳姓員警還是照玩手遊，造成警力調度不當，勤務出現空窗，三重警分局督察組前去督察，予以陳員申誡2次，並將他調整職務到警備隊。

三重警分局厚德所23歲陳姓員警，本月2日晚上10時至12時在派出所值班時，以肚子餓為由找學弟代看值班台，學弟不敢不從，只好遵辦。但，陳姓員警其實完全不餓，根本沒吃東西，他翹班後開心到派出所二樓玩起「麻將手遊」，消失20分鐘之久！

恰巧，值班台有民眾報案轄區有「打架糾紛」，學弟趕緊通知學長有事情快下來！沒想到，陳姓員警未依規定派遣該前往處理的同仁，反而調派正在線上處理其他事件的員警，導致警力調度不當，產生勤務空窗。

三重警分局督察組接獲內部檢舉，前往調查，確認陳員無故消失值班台20分鐘，且於接受到民眾報案時，未依規定派遣該時段處理事故巡邏人員前往處理，反而派遣其他任務人員前往，警力調度不當，因此予以陳員申誡2次，並調整職務到警備隊。