　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三重懶警翹班「躲樓上玩麻將手遊」　消失20分鐘...申誡2次調職

▲▼ 三重派出所警員上班偷懶玩手遊遭懲處 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 三重厚德派出所警員上班偷懶玩手遊遭懲處 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重警分局厚德派出所23歲陳姓員警，9月2日晚間值勤時以「肚子餓」為由，叫學弟cover他，躲到二樓玩起「麻將」手機遊戲，恰好，這時警方獲報轄區有「打架糾紛」，陳姓員警還是照玩手遊，造成警力調度不當，勤務出現空窗，三重警分局督察組前去督察，予以陳員申誡2次，並將他調整職務到警備隊。

三重警分局厚德所23歲陳姓員警，本月2日晚上10時至12時在派出所值班時，以肚子餓為由找學弟代看值班台，學弟不敢不從，只好遵辦。但，陳姓員警其實完全不餓，根本沒吃東西，他翹班後開心到派出所二樓玩起「麻將手遊」，消失20分鐘之久！

恰巧，值班台有民眾報案轄區有「打架糾紛」，學弟趕緊通知學長有事情快下來！沒想到，陳姓員警未依規定派遣該前往處理的同仁，反而調派正在線上處理其他事件的員警，導致警力調度不當，產生勤務空窗。

三重警分局督察組接獲內部檢舉，前往調查，確認陳員無故消失值班台20分鐘，且於接受到民眾報案時，未依規定派遣該時段處理事故巡邏人員前往處理，反而派遣其他任務人員前往，警力調度不當，因此予以陳員申誡2次，並調整職務到警備隊。

►IPSA流金水200ml激殺880元！能不買嗎？

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
聞烤肉香會致癌！　營養師認證「3烤法不傷身」
快訊／莊智淵力退法國19歲新星！　挺進4強
老醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次又來！1小時後慘死
女員工懷孕「調去清潔工」砍2萬薪！　廖老大嗆：不違法
畫面曝光！　17歲高中生遭酒駕撞飛亡
當過兵、沒駕照卻會修卡車！　英女王「10大冷知識」曝
不用工作想住哪　不是宜花東！全場答案超意外：絕對首選

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

防疫太到位也有事！鈔票消毒晾桌上　客人順手摸走全都錄

大甲民宅警報器狂叫奏效　2人急衝屋外.....竟是雜草惹禍

酒駕男「紅燈起步」畫面曝光　17歲無照高中生遭撞重傷亡！

4分鐘殺2人奪3命！　3嫌冷靜殺人分工滅證...6hrs犯案過程曝光

公司樓梯間激戰女同事！人夫嗨「可以很厲害很大力」　妻崩潰提告

三重懶警翹班「躲樓上玩麻將手遊」　消失20分鐘...申誡2次調職

「股海明燈」誘炒股高獲利　銀行人員機警及時阻詐87萬

彰化工人跌落設備槽「絞成碎肉」！拆解機器清屍塊　廠區勒令停工

好心阿北變無尾熊！爬樹修枝竟腳麻　緊樹1hrs...底下還有深池

被紅綠燈狠砸恐癱...新手媽「下半身仍麻痺」　最新恢復情況曝

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

白家綺甜曝老公撩妹絕招　吳東諺被「拒絕30幾次不放棄」

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

調皮兒用水瓶砸新電視 爸暴怒一招處置孩行為

秀英被經紀人虧「懶」展超美背肌　韓孝周舉起52kg壺鈴…擔憂形象XD

母柴強壓布丁狗抱枕色色　忘情激戰被媽喝止秒跳開

防疫太到位也有事！鈔票消毒晾桌上　客人順手摸走全都錄

大甲民宅警報器狂叫奏效　2人急衝屋外.....竟是雜草惹禍

酒駕男「紅燈起步」畫面曝光　17歲無照高中生遭撞重傷亡！

4分鐘殺2人奪3命！　3嫌冷靜殺人分工滅證...6hrs犯案過程曝光

公司樓梯間激戰女同事！人夫嗨「可以很厲害很大力」　妻崩潰提告

三重懶警翹班「躲樓上玩麻將手遊」　消失20分鐘...申誡2次調職

「股海明燈」誘炒股高獲利　銀行人員機警及時阻詐87萬

彰化工人跌落設備槽「絞成碎肉」！拆解機器清屍塊　廠區勒令停工

好心阿北變無尾熊！爬樹修枝竟腳麻　緊樹1hrs...底下還有深池

被紅綠燈狠砸恐癱...新手媽「下半身仍麻痺」　最新恢復情況曝

昆山台企轉型工業物聯網　緯創入選「燈塔工廠」生產成本降低26％

大王生日快樂！王柏融二軍扛4番敲安　打擊率維持3成

德國擬制定措施減少企業在中國投資　陸外交部批：非常荒謬

暗自和凱特比較！梅根未赴英奔喪原因曝　BBC記者：沒人歡迎她

賽前吊點滴被酸「別演了」　《全明星》黃宏軒怒PO虛弱照：腦子想什麼

曾與英女王喝茶聊天　「2分鐘對手戲」超療癒！博靈頓熊發文惹鼻酸

別幫毛孩戴柚子！　他PO貓模特「頭套精選」笑噴：有其他選擇

兄弟送羅力Q版畫有「4殺手」　「羅力控」周思齊拿到球衣啦

上廁所被嚇到飆髒話！祖孫展開攻防戰　「窗戶冒山竹手」笑翻2千人

「堅韌之島向堅毅女王致敬」　賴清德哀悼英女王：每位從政者指引

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

社會熱門新聞

即／回收工廠傳意外！　移工掉落絞碎機慘死

廖老大直播「勾纏闆娘」！健身工廠回應

彰化工人跌落設備槽慘死！機器卡滿屍塊

撞死人爆乳妹變胖了！男友法庭狂放電　她燦笑步上囚車

快訊／新北燒烤店「瓦斯爐爆炸」燈管震碎　4人受傷送醫

高鐵雙屍3命慘案！　逃泰3惡徒起訴...求處死刑

醫師密錄器藏更衣室　護理師洗完澡全被錄

監委兒經夜市亂嗆聲　慘遭黑幫老大痛毆失明

即／男不爽被超車　開槍轟對方下體...鼠蹊部中彈

爆乳妹撞死人　男友穿Fendi鞋法庭狂放電

救護車深夜鳴笛　遭小黃撞上翻覆

即／17歲騎士遭酒駕車闖紅燈猛撞　無呼吸心跳

曹瑞傑叔撫遺體「從溫暖到冰冷」淚喊：下輩子當我兒

保全問女住戶「沒穿內衣」　公司要賠錢

更多熱門

相關新聞

警察變成狼！三重警潛入女警寢室「放密錄器」偷拍　

警察變成狼！三重警潛入女警寢室「放密錄器」偷拍　

新北市警局三重分局28歲湯姓警員，7日趁著派出所舉辦聯誼活動時，晚間9時許潛入女警寢室，在浴室放置密錄器想偷錄，女警當晚11時在浴室洗臉槽下方發現一個芳香劑，打開一看，竟然是密錄器，趕緊向上報告，經三重警分局調查發現是湯姓員警所為，昨（8）日完成調查，湯辯稱喝醉酒才會偷拍，警方偵訊後仍依刑法妨害秘密罪嫌，將他移送新北地方檢察署偵辦，另記小過調離現職及加強輔導考核。

北宜公路「滿地電線」　騎士慘摔影片曝

北宜公路「滿地電線」　騎士慘摔影片曝

左岸拼右岸！市調曝三重Q4重頭戲　「逾600億案量登場」

左岸拼右岸！市調曝三重Q4重頭戲　「逾600億案量登場」

三重「名模級」法拍屋吸27組人爭搶　幸運兒市價9折入手

三重「名模級」法拍屋吸27組人爭搶　幸運兒市價9折入手

潑白漆洩憤波及機車　三重男遭車主拿刀砍殺

潑白漆洩憤波及機車　三重男遭車主拿刀砍殺

關鍵字：

懶警察三重厚德派出所麻將手遊

讀者迴響

熱門新聞

即／回收工廠傳意外！　移工掉落絞碎機慘死

時空旅人預言「英女王2022離世」竟成真

啦啦隊女神26歲懷孕「胎兒罹先天罕病」！痛哭引產

快訊／田馥甄演唱會延期挨轟凌晨道歉

人已在高雄！Hebe上班族歌迷氣炸

來不及見女王最後一面　哈利王子神情憔悴

快訊／英國女王逝世享耆壽96歲！

楊丞琳IG停更3天首發文！

快訊／田馥甄明高雄開唱突宣布延期！

21歲妹吃海底撈當場喪命　同事驚爆被毛肚噎死了

女王駕崩會發生什麼事？

停車場溺死兒最後遺言曝　淚喊：媽，我愛你

英國女王過世「獨角獸」立刻啟動

陸劇男神遭嗆猥瑣！張翰新劇「扯女演員內衣」

廖老大買1送1！網見分店地點傻了：心臟夠大

更多

最夯影音

更多
酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車
劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面