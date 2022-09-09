補教界傳奇女王「殷非凡」　驚人年收曝光

▲殷非凡補習班學生曾經超過萬人，2004年殷非凡退休後，將補習班出售，後改名為非凡英文。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2000年時，殷非凡的英語補習班是全台北市規模最大，「當時殷老師的課有上千個學生，只有400人可以看到殷老師本人，其他人都是透過180吋的電視牆同步上課。」

今年才剛滿40歲的黃茯，正是率領誠研從外界看衰的雞蛋水餃股轉骨翻身的最大功臣。而外界不知道的是，她有個相當知名的母親，就是英文補教天后殷非凡。

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順利讓誠研轉骨翻身的黃茯，母親是補教界的傳奇人物—升大學英文名師殷非凡。2000年時，殷非凡的英語補習班是全台北市規模最大，「當時殷老師的課有上千個學生，只有400人可以看到殷老師本人，其他人都是透過180吋的電視牆同步上課。」曾在殷非凡補習班任職的員工回憶，「我們還把其他樓層教室的畫面，拉到殷老師講課的教室，讓她可以看到在其他樓層上課的學生畫面。」

據估計，殷非凡當時的學生應超過萬人，一年營收逾2億元，獲利超過1億元。黃茯笑著說：「從小學三年級就開始到補習班和大哥哥、大姐姐一起聽媽媽上課，我記得，媽媽是從早上9點上到晚上9點，一天上了十幾個小時，為了補充體力，還要吸類固醇才能講下一堂課。」

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