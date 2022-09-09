被汙名成「神棍」！金枝演社搬演《西來庵》幫祖先平反

▲金枝演社排練《西來庵》，將以20人展現千軍萬馬的氣勢。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／採訪報導

20人要展現出千軍萬馬的氣勢，「金枝演社」將搬演台灣史上規模最大、犧牲人數最多的抗日事件「西來庵事件」。主要起義者被後人認為是神棍，不過回到當時脈絡，或許並不是這麼回事。國家文藝獎得主王榮裕擔任導演，提到那是個相信武俠的世界，而醞釀多年製作這齣戲，就希望替祖先們「平反」。

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▲金枝演社醞釀多年的新作《西來庵》，將於北藝中心首演。（圖／陳少維攝／北藝中心提供）

「西來庵事件」又稱為噍吧哖事件，發生在1915年日治時期的台南，當時台灣的人民多半是務農維生，但日本人對農民開採有諸多限制，導致許多人對日人開始感到不滿。為了守護土地和自身權益，余清芳召集了羅俊、江定等人，透過王爺信仰等方式，集結大舉人馬共同密謀抗戰；最後卻不敵日本武力，死傷多人，後來還有多達千人被捕、800多人被判死刑。

由於余清芳在號召和凝聚人民的過程中，透過信仰的力量，也有募款的舉動，還宣揚「靈符」可以保護刀槍不入等；從現代的眼光來看，確實會認為很荒謬，所以有後人把他形容為「神棍」，也把抗戰的人們說成是「土匪」⋯等等。

不過導演王榮裕說明，那是個還深信武俠的年代，也因為信仰，農民們平常就常練習宋江陣、舞獅等武術陣頭。在這樣的時代背景下，領導者如何跟庶民溝通、集結人們站出來保護自己的土地，「信仰」確實是一股很大的凝聚力。

▲王榮裕擔任導演搬演《西來庵》，希望幫祖先們平反。（圖／記者林育綾攝）



所以回過頭看，進入當時的時代背景脈絡，他們為了保護自己的土地，以強烈的「信念」和肉身在抵抗日本人的侵略及武力，精神相當可敬。王榮裕直言，做這齣戲就是想幫祖先們說話，幫他們長年來被污名的標籤平反。

▲金枝演社排練《西來庵》。（圖／記者林育綾攝）

余清芳這個角色，將由資深演員蘇達飾演。由於蘇達在12年前演過《賽德克巴萊》，他表示兩次都是擔任「最後一裔」，所以兩個角色對他來說意義重大，這次演《西來庵》，更有「爭一口氣的感覺」。

蘇達透露自己跟很多台灣人一樣，原本沒有很了解西來庵事件這段歷史，在這齣戲以「抗日英雄」來塑造他；但過去有很多史料說他是神棍、騙子、利益導向的人，原本自己也有這樣的認知。不過，當他再度以演員的身份詮釋，看見在1915年，沒有資源和依靠的情況下，為了抵抗日本人，宗教的力量確實凝聚力最大。

而且光以兩方人數來看，可以理解當時農民們會覺得「勝算很大」，才會決定參與抗日。雖然靈符、避彈符以現代角度來看會覺得可笑；可是放到當時的時空，尤其自己親自演出後，會覺得可以理解，那是一股強烈又堅定的內在信念。

▲蘇達飾演余清芳，理解了當時人們的信念（圖／記者林育綾攝）

金枝演社《西來庵》將以特有的「金枝美學」來呈現，來自不同族群、為了相同的理想結義，如何引爆這場最大規模、幾乎撼動治台政府的武裝反抗事件，20人展現出宛如千萬軍馬的史詩級鉅作，將於9月30日至10月2日於台北表演藝術中心首演。