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報名黑熊學院想發展民兵學「吊路燈」　教官傻眼：很多只為了跟風

▲▼曹興誠記者會 防彈衣 鋼盔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲曹興誠宣佈要捐助6億元打造300萬名黑熊勇士。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

前聯電董事長曹興誠日前宣布捐助6億元，與黑熊學院合作訓練300萬名黑熊勇士來保鄉衛國，引起許多台人響應。然而，黑熊學院一名教官表示，他收到部份學員說要「搞民兵」或要學「吊路燈」，讓他非常無奈，「很多學員只是為了『跟風』、『覺得潮』才來報名的，並不是真的願意投入時間、資源在民防的道路上。」

該名教官表示，他5日收到許多人和著要搞民兵或學掉路燈，其中部分還是黑熊學院的學員，讓他感嘆「觀念溝通」到底做到哪裡了，「還有外部人士辯護說這些人未來怎麼發展都跟黑熊單位無關，既然要教自然要管好，而不是一堆人學完基礎就覺得可以發展民兵了，這跟實際交戰完全兩碼事…所以我戰時動員上到前線的時候不是先處理解放軍或是五縱，而是要先處理這些標示不明還有可能搶我槍的民兵」。

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他說，他在黑熊學院協助基礎救護，但很多學員都是為了跟風、覺得潮才報名，並非真的願意投入時間跟資源在民防的道路上，「先說結論，延續性的成效非常差」。

▲▼曹興誠記者會 黑熊學院共同創辦人沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黑熊學院共同創辦人沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

教官表示，報名兩小時的基礎課程只有基本概念，加上一點點實作提升些微的印象，想要完善還是得去正規課程或是自我精進，然而截至目前為止黑熊三梯次學員共150人，均沒有打算報名參加進階的ASM課程，「尤其是有一些學員自認上完某單位的STB就能夠面對傷情傷患。」

網友看完紛紛留言，「每個都只想拿槍而已」、「他講了太多實話」、「就算可以拿還是很大一部分會是跟風…彈藥也是很貴的，等到要自費就會改天再說」、「這不是開課前就應該要知道的事情嗎」、「台灣人的風格的啊」、「他們只對吊路燈有興趣，這很恐怖」、「你們484以為民兵只要200元就可以訓練，神射手至少要40食物20木頭才夠餒」。

據悉，「吊路燈」為過去極權國家、團體無法抵抗外力時，轉而對內發洩怒氣，以極端手段去除異己的做法，把異議份子吊死示眾，有殺雞儆猴、示警意涵。

此外，該名教官也補充表示，在戰爭或者某種災難狀態下，自保才是首要必點技能，而願不願意付出就看要走高價短時間的班隊或是低價長時間的常訓活動，「跟風會造成排擠，結果真正要發展的接觸不到，然後師資會浪費在這些人身上，排擠其他自訓能量」、「這個很影響訓練品質，不是我們不願意帶新人，而是新人心態上的出發點到底是什麼」。

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