境外生可用「外加名額」來台！王必勝：入境未達5萬人「目前沒用到」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

因應開學境外生返台就學，教育部經中央流行指揮中心同意，已向各校發文只要持有效居留證的學生及專案入境的境外生，若超出每週入境人次限額，可採取「外加名額」方式來台。對此，指揮官王必勝表示，這部分會配合實施，但目前看起來入境沒有到5萬人，所以還沒有用到外加名額。

指揮中心從8月22日起，對邊境管制入境人數，原則維持每週5萬人次上限，但該規定恐怕導致境外生不法排上每周入境人數，更可能因此趕不上開學日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為此教育部也經過指揮中心同意，凡是持有效居留證的學生及專案入境境外生，若超出每週入境人次限額，同意學生可採外加名額方式，開放來台就學學生訂票，並在登機時出具記載就學事由的簽證或居留證等證明文件。

王必勝表示，關於境外生部分，的確如果超過上限部分，會採用外加，因為是短期間就會入境來就學，這部分會配合他們來辦理，但是目前看起來，入境也還沒有到五萬人，所以沒有用到外加名額。

另外，指揮中心將從下週四（15日）起，提供集中檢疫所床位給111學年度境外學生專案入境使用，學校安排境外生入住集中檢疫所時，集檢所入住原則為1人1室，必要時將調整為2人1室，並以分層分流方式，分派入住加強型集中檢疫所，入住及離開檢疫所的交通，則由學生就讀學校協助學生處理。