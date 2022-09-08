比Kuga大一號的「7人座休旅」！福特小改款Explorer大陸開賣

▲小改款FORD Explorer大陸正式開賣，外型、內裝頗有新意。（圖／翻攝自FORD，以下同。）

記者徐煜展／綜合報導

FORD福特在成都車展正式開賣小改款Explorer，比起台灣Kuga來說，Explorer外型不僅霸氣，透過改款新導入的超大27吋螢幕，車室科技感變得額外搶眼。大陸推出3款車型，入手款人民幣開價30.98萬起，折合新台幣約137萬元！

▲Explorer除了基本的7人座車型外，另有提供空間感更好的6人座版本。

FORD Explorer對於台灣市場其實並不陌生，屬於比Kuga定位更高階的7人座休旅，曾出現在2018年福特六和媒體活動會場，當時引起不少台灣休旅車迷關注，無奈後續遲遲未有實際導入計畫，如今大陸市場針對第6代推出最新小改款。

▲Explorer擁有相當不錯的空間機能，是不少國內7人座休旅車迷相當期待引進的新車。

長安福特為Explorer推出4款車型，售價範圍在人民幣30.98萬至37.98萬不等，頗受好評的ST-LINE運動套件當然沒少，除了最入門為後輪驅動外，其餘3款車型都支援四輪傳動，可帶來豐富的越野駕駛樂趣。

▲動力維持2.3升渦輪引擎，結合四驅系統，Explorer具備不俗的越野脫困能力。

內裝就屬碩大的4K高畫質液晶螢幕最吸睛，尺寸來到27吋，內部採用SYNC+2.0系統，結合12.3吋全數位儀錶。並搭載HUD抬頭顯示器、Co-Pilot360半自動輔助駕駛，呈現相當不錯的科技感。動力採用2.3升渦輪引擎，結合10速變速箱，能繳出276匹/43.3公斤米最大輸出，並具有越野四驅能力。

LEXUS將推全新「豪華國民小跑車」！與TOYOTA GR86是血親關係

福特「神秘跨界車」被捕獲！身材尺碼比Focus Active大一號更霸氣

點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽