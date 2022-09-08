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臨床研究出爐！「清冠二號」降低74%死亡率　成果登國際期刊

▲▼ 清冠一號。（圖／記者許宥孺攝）

▲清冠一號主要輕症和中症病患。（圖／記者許宥孺攝，資料照）

記者趙于婷／台北報導

臺灣清冠一號在新冠肺炎爆發期間提供公費使用，國家中醫藥研究所今指出，清冠一號主要用在輕症和中症患者，而最新的清冠二號則可用在改善肺栓塞和降低重症死亡率，臨床研究也發現有助降低74%死亡率。而「清冠一號、清冠二號」也獲高點數國際學術期刊登載。

台灣在今年5月遭逢大量本土疫情，清冠一號及時通過EUA供國內治療輕中症患者；同時國家中醫藥研究所也優化研發「清冠二號」處方來治療出現缺氧的重症患者，並與15家教學醫院合作進行中西醫結合治療住院患者。

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國家中醫藥研究所所長蘇奕彰表示，清冠一號主要輕症和中症病患，病毒要進入細胞時，能夠進行阻斷和防止病毒細胞大量複製，另外也緩解嚴種發炎症狀。而「清冠二號」處主要用於重症病患上，重症患者可能會出現肺部纖維化，清冠二號則有助改善肺栓塞及抑制變種病毒。

「臺灣清冠一號 NRICM101、清冠二號 NRICM102」臨床療效暨基礎科學研究》雙論文榮登高點數國際學術期刊成果發表記者會。（圖／國家中醫藥研究所提供）

▲國家中醫藥研究所已將「臺灣清冠二號」技術授權8家中藥廠。

研究團隊啟動真實世界研究（RWS），滙集9家IRB審核通過教學醫院臨床數據，經過嚴謹的傾向評分匹配後，共納入302名不需供氧的輕、中症患者，接受清冠一號與西醫常規照護各151名，評估轉入ICU或插管的重症風險；另納入246名需要供氧的重症患者，接受清冠二號與西醫常規照護各123名，分析死亡相對風險。

研究結果顯示，在30天觀察期內，接受清冠一號治療的輕、中症患者均未轉重症，僅接受西醫常規照護組則有14例（9.27%）轉重症；在重症患者中，西醫常規照護組有27人（21.95%）死亡，而接受清冠二號治療組僅7人死亡（5.69%），顯著降低74%死亡率。

清冠一、二號的多中心臨床研究暨證實清冠二號改善肺栓塞及抑制變種病毒的基礎研究雙論文已被高點數國際學術期刊Pharmacological Research（影響因子10.334，領域排名5.4%）接受即將刊登，顯示清冠一號與清冠二號用於降低病人轉重症及減少死亡風險的臨床療效，被國際認可。而為因應即將爆發的第三波疫情，國家中醫藥研究所已將「臺灣清冠二號」技術授權8家中藥廠，希望及時迎戰BA.5疫情。

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「清冠二號」臨床研究出爐！　降低74%死亡率

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