佩真借他46萬突被告詐欺…提告人身分曝！澎恰恰急發聲：明明不是我

記者陳芊秀／綜合報導

女星佩真過去借澎恰恰46萬元，至今欠款尚未歸還，8月31日上傳在台北市刑事大樓前的照片，配文「走在路上還會遇到潑糞仔」，事後向媒體透露是被一名自稱「澎恰恰債務清償小組」的代表人簡先生提告，對此澎恰恰7日發文否認有提告。

▲佩真突被告詐欺，後來透露提告者身分是自稱「澎恰恰債務清償小組」的代表人簡先生。（圖／翻攝自臉書／佩真）

澎恰恰臉書小編代為發聲明，對於「債務」風波引發太多人不悅，在此致歉，以法律程序尋求解決的朋友，本公司完全尊重，並且配合調查，「該我們錯的一定認」。聲明呼籲任何人及單位，請不要用澎恰恰的名義進行對他人不利之事！有關對佩真小姐的提告，畫面會說話，不是澎恰恰按鈴申告，「對於某協會的提告，明明不是澎恰恰的事，新聞標題出來也是澎恰恰」，有關欠佩真錢一事，「當然，欠錢沒還就是不對，本公司會安排更多工作給澎恰恰，盡最大努力賺錢」，最後再次強調「真相只有一個，一定會水落石出」。

▲澎恰恰臉書聲明。（圖／翻攝自臉書／澎恰恰）

佩真稍早發文回應，整件事件發生到現在，都不曾發表過這次被告詐欺案一事跟澎恰恰有關，「只是納悶莫名其妙被一位姓簡的先生提告，更何況我並不認識他，他了解我跟澎哥合作細節有多少，莫名其妙被控詐欺你們大家會舒服開心嗎？搞清楚我是借錢給人家，我不認識你，這些事是跟你相關嗎？」她也對此感到相當納悶不解。

▲佩真再發文。（圖／翻攝自臉書／佩真）



【澎恰恰臉書全文】

本公司藝人澎恰恰是很簡單的人.

在「債務」風波中.

引起太多人的不悅.

連累很多朋友.在此致歉.

也有很多朋友幫忙.永遠感激.

本文是本公司最後一次對有關「債務」的po文.

事情當然很大！

內容不需再述.

以法律程序尋求解決的朋友.本公司完全尊重.並且配合調查.

該我們錯的一定認.

但在此也必須聲明.

任何人及單位.請不要用澎恰恰的名義進行對他人不利之事！

對佩真小姐提告.畫面會說話.不是澎恰恰按鈴申告.對某協會的提告.明明不是澎恰恰的事.新聞標題出來也是澎恰恰.

辦鳳飛飛演唱會替澎恰恰還債.等等….

當然.欠錢沒還就是不對.本公司會安排更多工作給澎恰恰.盡最大努力賺錢.

真相只有一個.

一定會水落石出.

【佩真臉書全文】

整件事件到現在，我都不曾發表過這次被告詐欺案一事跟澎哥有關，只是納悶莫名其妙被一位姓簡的先生提告，更何況我並不認識他，他了解我跟澎哥合作細節有多少，莫名其妙被控詐欺你們大家會舒服開心嗎？搞清楚我是借錢給人家，我不認識你，這些事是跟你相關嗎？

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