台版哈利波特！北車「三又二分之一月台」新地標　老火車風華再現

▲台鐵整修LDK58蒸汽機車頭及LDR2201柴油客車，打造台版「三又二分之一月台」，將成北車新地標。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵台北車站東側廣場LDK58蒸汽機車頭及LDR2201柴油客車曾風靡一時，不過因日曬雨淋讓車體出現斑駁疲態，台鐵今年6月重新整修，讓兩輛老火車再現風華，並仿《哈利波特》「九又四分之三月台」，打造台版「三又二分之一月台」，整點鳴笛，打造台北車站新地標及打卡熱點。

台北車站東廣場展示的LDK58蒸汽機車頭及LDR2201柴油客車，趕在中秋前夕整修完成，台鐵今(9/8)舉辦「LDK58經典再現鳴笛啟程」揭牌活動，伴隨蒸汽機車頭鳴笛聲，讓老火車昔日風華再現。

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台鐵富岡機廠廠長李瑞欽表示，早期《哈利波特》故事裡面，有霍格華茲特快列車、國王十字車站，最經典是九又四分之三月台，是充滿希望場景。

▲台鐵整修LDK58蒸汽機車頭及LDR2201柴油客車，打造台版「三又二分之一月台」，將成北車新地標。（圖／記者李姿慧攝）

李瑞欽說，台鐵在台北車站佈置場景有兩輛列車已11年，包括LDK58蒸汽機車頭及LDR2201柴油客車，曾行駛花東線，民國71年花東線軌道擴寬，該兩車輛停駛，早期曾飄洋過海到澎湖馬公文化中心展覽，民國88年後，又回到台鐵局懷抱，經過台北機廠退休前輩和富岡機廠現場同仁努力，重現LDK58蒸汽機車頭及LDR2201柴油客車等古老列車經典，台鐵百年文化特展也打造台北車站「三又二分之一月台」，在東邊門面迎接乘車旅客。

台北車站站長胡詠芝表示，感謝機務同仁在廠長帶領下趕在中秋前夕完工，讓LDK58蒸汽機車頭及LDR2201柴油客車「黃皮車」展現經典面貌，打造「三又二分之一月台」是因為台北車站有第三和第四月台，「三又二分之一月台」整點會鳴笛，代表迎接人生每個嶄新的開始，未來將成拍照、打卡、約會地標。

▲台鐵整修LDK58蒸汽機車頭及LDR2201柴油客車，將成北車新地標。（圖／記者李姿慧攝）

LDK58是1923年由日本車輛製造，運用於花東線窄軌區間，總重量21.6噸，牽引力5030kg，使用中央緩衝連環連結器，具有四動力軸及車側水箱裝置，為早期花東線蒸汽機車主力。

LDR2201柴油客車則係1956年台北機廠仿照日本國鐵(JNR)湘南車型打造車身，運回花蓮機廠裝配200匹固敏式柴油引擎，1957年1月25日完成第一輛LDR2201，同年4月又陸續完成LDR2202、2203、2204共4輛，當時民眾休旅風氣不普及，搭乘火車以學生上下學通勤為主，故被稱為「學生仔車」，又因車身塗裝為下黃上白，當地人以「黃皮仔車」稱呼。