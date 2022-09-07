恐誘發癲癇！雪隧「七彩情境燈」慘遭吐槽　高公局回應了

▲高公局將在中秋連假於雪隧試辦七彩情境燈。（高公局提供）

圖文／鏡週刊

長達12.9公里的雪山隧道因環境單調，易使駕駛人視覺疲勞，為了減緩此情形，高公局將在中秋連假試辦七彩情境燈，不過宣傳圖一曝光卻遭到民眾吐槽，表示越看越暈事故更多、變朝聖景點更塞等，甚至有癲癇患者家屬認為可能誘發癲癇，對此，高公局回應了。

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雪隧七彩情境燈的消息一曝光，不少民眾質疑看起來超暈，五顏六色反而使眼睛疲勞，造成危險，紛紛吐槽「通往另一個世界的隧道嗎」「多啦A夢的時光機，出來應該是100年前的宜蘭」「雪隧大舞廳，油門摧落企」，另有癲癇患者的家屬指出，七彩燈光恐誘發癲癇，無論癲癇患者是否在駕駛座上，都會造成危險。

對於民眾的疑慮，高公局證實有接獲相關團體反映七彩燈光恐誘發癲癇，不過上網查不到類似案例，會持續與相關團體聯繫、查看有無資料佐證，也會持續觀察彩色燈具的效果、國人對彩色燈光的反應，若真的有誘發癲癇的可能，會考慮不顯示七彩情境燈。

高公局也指出，挪威就有在隧道內設置七彩燈具，且雪隧的彩色燈具僅100公尺，以雪隧最高限速90公里行駛，約2、3秒就能通過，實際開車則是能感受到不同顏色但來不及細看，且有5種情境輪流播放，不一定會看到七彩顏色。







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