　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

恐誘發癲癇！雪隧「七彩情境燈」慘遭吐槽　高公局回應了

高公局將在中秋連假於雪隧試辦七彩情境燈。（高公局提供）

▲高公局將在中秋連假於雪隧試辦七彩情境燈。（高公局提供）

圖文／鏡週刊

長達12.9公里的雪山隧道因環境單調，易使駕駛人視覺疲勞，為了減緩此情形，高公局將在中秋連假試辦七彩情境燈，不過宣傳圖一曝光卻遭到民眾吐槽，表示越看越暈事故更多、變朝聖景點更塞等，甚至有癲癇患者家屬認為可能誘發癲癇，對此，高公局回應了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雪隧七彩情境燈的消息一曝光，不少民眾質疑看起來超暈，五顏六色反而使眼睛疲勞，造成危險，紛紛吐槽「通往另一個世界的隧道嗎」「多啦A夢的時光機，出來應該是100年前的宜蘭」「雪隧大舞廳，油門摧落企」，另有癲癇患者的家屬指出，七彩燈光恐誘發癲癇，無論癲癇患者是否在駕駛座上，都會造成危險。

對於民眾的疑慮，高公局證實有接獲相關團體反映七彩燈光恐誘發癲癇，不過上網查不到類似案例，會持續與相關團體聯繫、查看有無資料佐證，也會持續觀察彩色燈具的效果、國人對彩色燈光的反應，若真的有誘發癲癇的可能，會考慮不顯示七彩情境燈。

高公局也指出，挪威就有在隧道內設置七彩燈具，且雪隧的彩色燈具僅100公尺，以雪隧最高限速90公里行駛，約2、3秒就能通過，實際開車則是能感受到不同顏色但來不及細看，且有5種情境輪流播放，不一定會看到七彩顏色。




更多鏡週刊報導
國5雪隧首設「七彩燈光」用途曝　中秋連假試辦
愛車儀表板「亮起一杯咖啡」　他求解網狂歪樓：提醒星巴克買1送1
殘殺2警曝曬等死！檢7罪起訴林信吾　受害家屬盼處極刑

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
颱風「梅花」將生成！　1前提可能離台更近
快訊／瑞芳區公所摘除蜂窩反遭猛螫　捕蜂男失去呼吸心跳
38年來首次！日本藏壽司漲價　台灣官方回應了
凃明誠遭割喉「死前討水喝」　高大成揭恐怖原因
罕見！19歲女一天嘿咻2男　生雙胞胎DNA不同爸
大雨打滑！國3竹崎段「21車撞成6團」　回堵3公里

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

避免疫情擴散　桃園市所有公園不開放民眾烤肉

消防栓美學大改造！設計超過2000次下載　全台各場所現蹤

颱風「梅花」將生成！恐攪局中秋節北台迎雨　1前提可能離台更近

恐誘發癲癇！雪隧「七彩情境燈」慘遭吐槽　高公局回應了

文旦包裹爆量32萬件！延誤投遞要追查讓工會怒了　郵政公司急澄清　

烤肉最大地雷！中秋聚會「1食材」網狂點名：想吃就不要來

懷上第4胎！20歲單親妹喊「增產報國」　親戚崩潰：小孩都我們養

收Netflix郵件「停學通知」他填完卡號付3萬元驚：是詐騙！下場曝

帶女友家人吃飯花近萬！男臉臭被嫌　網勸快分手：等中秋給禮盒？

廖老大開戰館長！暴怒脫衣「賭2000萬」嗆輸贏：說我的店會倒？呸

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

避免疫情擴散　桃園市所有公園不開放民眾烤肉

消防栓美學大改造！設計超過2000次下載　全台各場所現蹤

颱風「梅花」將生成！恐攪局中秋節北台迎雨　1前提可能離台更近

恐誘發癲癇！雪隧「七彩情境燈」慘遭吐槽　高公局回應了

文旦包裹爆量32萬件！延誤投遞要追查讓工會怒了　郵政公司急澄清　

烤肉最大地雷！中秋聚會「1食材」網狂點名：想吃就不要來

懷上第4胎！20歲單親妹喊「增產報國」　親戚崩潰：小孩都我們養

收Netflix郵件「停學通知」他填完卡號付3萬元驚：是詐騙！下場曝

帶女友家人吃飯花近萬！男臉臭被嫌　網勸快分手：等中秋給禮盒？

廖老大開戰館長！暴怒脫衣「賭2000萬」嗆輸贏：說我的店會倒？呸

恨透弟弟！永和大哥「鐵鎚猛敲刀背」剁屍…房內放8罐芳香劑蓋屍臭

維生素D增失智風險？台大營養師揭研究和一般補充「關鍵差異」

搭電梯被鄰居狗吠　虎斑汪委屈「11樓哭到1樓」貼媽媽腿討摸

台北101大樓率團至南消六大隊參訪　交流取經電動車滅火機制

台積電關4台EUV　專家：極可能跟製程升級轉換有關、中長期仍看好

避免疫情擴散　桃園市所有公園不開放民眾烤肉

先探／中秋行情誰來突圍？

8月出口403.4億美元年增率僅2%　表現不如預期

消防栓美學大改造！設計超過2000次下載　全台各場所現蹤

《毒梟聖徒》導演飛來台灣　親自出馬請張震：第一念頭就是想到他

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

生活熱門新聞

醫生「娶學歷低老婆」　孩都高顏值！20年後崩潰了

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

12:50抖一下　雙北有感地震

楊丞琳沒吃過的豆腐魚「是那個魚」　價格曝

廖老大開戰館長！暴怒脫衣「賭2000萬」

比阿堂鹹粥料還多「140元海鮮神粥」曝光！網求地址

他怒見「蝦皮暴利抽成」　內行曝跳槽1平台：更好用

「怎麼會沒入圍？」劇迷喊2遺珠：演很好耶

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

第二波退場專輔學校出爐　台首大與中州科大入列

阿堂鹹粥沒開發票遭檢舉！老闆：很不服氣

今「白露」全台有雨！可能有颱風模擬路徑曝

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

凃明誠遭割喉無法言語　討水悲鳴全錄下

Melody健檢突被告知「可能有鼻咽癌」！

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

即／國3嘉義段20車連環撞！北上全線封閉

楊丞琳稱家境差…被挖「3歲學芭蕾11年+戴牙套2年」！

轟楊丞琳風向變了！鳳梨衰挨罵

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

「夜晚想很多星座」Top 3 ！

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

不斷更新／金鐘57入圍揭曉！

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

娜美爆連千毅：搞見不得光的醜事！看夫被抓反應曝

更多

最夯影音

更多
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨
昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面