消防栓美學大改造！設計超過2000次下載　全台各場所現蹤

▲設研院推出「公共消防設備再設計」，陸續被全台各處公私立領域運用。（圖／台灣設計研究院）

記者林育綾／台北報導

「台灣設計研究院」在2020年與內政部消防署合作，針對公共消防設備再設計，提出兼具安全、便利與美感的消防設備設計，成果以公開授權且無償的方式提供相關業者直接下載使用，截至目前已累積2164筆下載次數，2年來不少業者應用量產，在全台藝文場所、校園、社區、私人空間等都能看見蹤影！

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▲消防栓箱導入於台北表演藝術中心。（圖／台灣設計研究院）

「公共消防設備再設計」兼具安全、便利與美感，還促成4項消防法令的調修，如今該設計在全台各處現蹤。包括台北表演藝術中心在建築規劃期間，大都會建築事務所在台建築師與設研院也展開密切討論，規劃消防栓箱的置入，最後特別設置了6座由設研院指導的消防栓箱。

而形體上特別選擇細緻的箱體邊框，搭配二合一的火警標示燈，呈現細緻的質感，也與藝文氣息的場域相呼應；箱體色彩也配合建築師的環境色彩計畫，在戶外、室內轉換空間，有不同個性的色彩安排，如粉紅色、不鏽鋼原色、白色等面板。

▲▼箱體色彩也配合建築師的環境色彩計畫，有不同個性的色彩安排，如粉紅色、不鏽鋼原色、白色等面板。（圖／台灣設計研究院）

設計規範書以「公用滅火器」與「室內消防栓箱」為示範標的，採中性的設計並提供詳細的設計說明、設計圖稿及相關工程圖，清楚標示使用方式，方便消防產業快速且容易地使用。參考「設計規範書」裡的圖文設計及色彩建議，可以在既有的消防栓箱上，適度的調整箱面色彩及操作步驟圖文樣式，一樣能改變環境氣氛、打造看不見的安心感。

目前在全台不同用途的空間場域，都有該計畫應用的蹤影，例如：台灣美術館、宜蘭大隱老人活動中心、台南新興國小、台北古亭國中、松山文創園區、台南市定古蹟陳世興宅、台積電辦公大樓、金融辦公大樓、商場，甚至是旅館、私人住宅環境⋯等。

除了消防栓箱的普遍應用外，目前也有不少業者將滅火器的標示貼紙導入應用、販售，在維持印刷成本下，更新貼紙就能有更清晰更具美觀的滅火器。

▲風泉設計運用開源的圖文設計，於台北古亭國中改造既有的消防栓箱，讓消防設施在環境中不突兀。（圖／台灣設計研究院）

例如大光明消防公司在應用滅火器貼紙過程中，積極向設研院請益，目前已經順利在市場販售，提供10型及20型的式樣，更在今年度販售了7萬餘支滅火器，林口三井 OUTLET、汐止創新研發科技中心等地方皆有擺放。

另有滅火器業者滅霸，也將貼紙標示用於車用、居家用的小型滅火器開發，為家用消防產品提供另一個選擇。

「台中綠美圖」也運用開源檔案，延伸應用出9款消防栓箱，預計在園區內裝設90座，目前已進入打樣階段，預計年底開始裝設。設計師表示，一直關注設研院發布的消防栓箱的消息，藉由好的消防栓箱的導入，更能讓整體建物有相融合的成果。

▲台中綠宿行旅應用開源的圖文設計檔案改造滅火器架。（圖／台灣設計研究院）

許多業者及場域也預計應用消防栓箱的設計，如忠泰建設旗下的各建案和場域，也正陸續導入；而正在興建的桃園國際機場第三航廈，也將應用該設計。

「公共消防設備再設計」從一個微型公共設施改變開始，成為提升公共環境的第一步。隨著越來越多的場域應用發生，設研院也期待未來有更多業者使用，讓更多好的設計體驗融入日常。