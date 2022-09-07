懷上第4胎！20歲單親妹喊「增產報國」　親戚崩潰：小孩都我們養

▲親戚才20歲，又懷上第四胎，而現任男友疑似落跑了。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多夫妻考量經濟不闊綽，因此不生孩子。不過有網友抱怨，親戚年僅20歲，如今懷上第四胎，前三個小孩是前夫的，而肚子是新男友的，原本男方說會負責，如今疑似落跑了，而親戚堅持要生下來，還表示「生很多小孩能增產報國」，讓原PO崩潰求助怎麼辦？

一名女網友在Dcard透露，親戚是一位20歲的小女生，不過她已經是3個孩子的媽，如今她離婚又交新男友，而且今年又懷孕了，並信誓旦旦表示「男朋友會負責」，因此堅決要生下孩子。

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無奈疫情衝擊加上親戚懷有身孕，根本找不到工作，因此她與3孩的生活大小開銷都由原PO家買單。

原PO一臉無奈又厭世直呼，之前塞保險套給親戚，她完全不甩，而現在鬧劇還沒完，因為她的現任男友似乎落跑了，「現在變成單親了，還說生很多小孩能增產報國」，讓原PO哀號「不知道肚子裡小孩要怎麼處理？」

文章曝光後，引發2千多名網友熱議，「帶她去結紮，我們區也有一個女生生5個小孩...都丟給媽媽養」、「生上癮了？而且又沒能力養，都辛苦到別人」、「如果她自己必需養自己跟養孩子，她還會這樣嗎？我想應該是不會的，沒吃過苦」、「小孩很可憐，想學才藝沒得學，求學階段也必須強迫半工半讀，階級複製」、「她爸媽都不管？為什麼是你們要養她」、「替小孩感到憂心」。

留言串中，有網友質疑「（親戚）20歲生三個？」其他網友回應，「我國中同學15歲就生了，現在也是三個」、「我國中同學國二（還沒過14生日），等同於才13歲就生了，現在兩個小孩，還不同爸爸」、「國中同校的一個女生，現在18歲，3個小孩都不同爸爸」、「我有看過一個鄰居阿姨的女兒就是這樣，生三個，但她才20歲看起來就很老」。

▼網友也狂搖頭了。（圖／翻攝Dcard）

