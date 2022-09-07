　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新冠病患若服藥Paxlovid　藥師囑禁吃柚子原因曝光

▲豐原醫院營養師許啓松提醒，三高患者吃月餅時應注意熱量。（圖／豐原醫院提供）

▲豐原醫院營養師許啓松提醒，三高患者吃月餅時應注意熱量。（圖／豐原醫院提供）

記者鄧木卿／台中報導

9月10日就是中秋節，民眾收到的禮品，多數是月餅或柚子，除了一般民眾吃月餅要注意高熱量之外，豐原醫院藥師陳佳瑜提醒，新冠確診患者如果服用抗病毒藥Paxlovi，服藥期間不可吃柚子，因為柚子具有呋喃香豆素類等相似成分，會有抑制代謝酶活性和抑制P-醣蛋白的作用，容易影響藥物代謝，甚至服用降血壓藥、Statin類的降膽固醇藥、鎮靜安眠藥、免疫抑制劑或抗癲癇等藥物，必須禁吃。

家住豐原區70歲王姓男子，患有糖尿病、高血壓、高脂血症，平常控制良好，最近因為多吃了一些月餅，上週回診一測，果然血糖和血脂都偏高，他又聽鄰居說，吃柚子會造成不良的藥物交互作用，害他也不敢吃柚子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

豐原醫院營養師許啓松表示，1個小月餅將近200大卡，含醣量約30公克，如果王先生當點心吃的話，正餐就應該要少吃半碗飯，尤其是廣式月餅，熱量超過800大卡，建議和家人、朋友分著吃，避免攝取過多熱量。

另外，王先生如果家裡有烤肉的話，為了避免攝取過多肉類，烤肉時可以搭配蔬菜一起烤，例如茭白筍、青椒、絲瓜等，增加纖維質的攝取量；肉類可以選擇帶骨的，才不會攝取過多含飽和脂肪，而且烤焦的肉不要吃，因為含有大量的致癌物質，也不要塗抹太多烤肉醬，以免攝入過多鹽份。

至於柚子，藥師陳佳瑜表示，如果王先生或是一般民眾，長期服用含有鈣離子阻斷劑類的降血壓藥、Statin類的降膽固醇藥、鎮靜安眠藥、免疫抑制劑或抗癲癇藥，以及新冠確診者服用的抗病毒藥Paxlovid，都不可吃柚子或是葡萄柚，因為這兩種水果都具有呋喃香豆素類等相似成分，會有抑制代謝酶（CYP3A4）活性和抑制P-醣蛋白的作用，容易影響藥物代謝，必須禁吃。

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
救人意外變抓逃犯　越柬邊境11台人「全是通緝犯」今押返國
快訊／為錢肢解親弟弟　永和大哥遭聲押
看了好心痛！殺警案起訴書全文　殘暴過程全曝光
美元好貴！　換10萬台幣「比去年底多花萬元」
凃明誠、曹瑞傑隔5分鐘離世！林信吾冷眼任血流乾　搜刮彈匣
怎沒入圍金鐘？　劇迷喊「2大遺珠」：演很好耶
林信吾奪槍後「5秒連射6發」！　曹瑞傑下車遭狂砍38刀
快訊／恩恩案監察院出招！　2監委+1調查官「突襲」新北消防局

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

送餐等20分鐘大喊「陳XX在嗎」遭嗆：一輩子當乞丐！他1舉動網讚爆

中秋節女同事約民宿烤肉！網見「1條件」喊：分母工具人你好

回娘家烤肉！她熱心「分配位子」被弟狂虧　下秒媽1動作全場笑翻

食蜜新風潮！苗改場研發「固化技術」　讓蜂蜜「如生巧克力般柔滑」

新冠病患若服藥Paxlovid　藥師囑禁吃柚子原因曝光

中秋出遊！宜花東訂房率達5成　國5明天就有車潮「恐連塞15小時」

「怎麼會沒入圍？」追完金鐘獎記者會　劇迷驚喊2大遺珠：演很好耶

台灣何時能買到BA.5雙價疫苗？莫德納總公司親自回應

太魯閣號事故奪49命！3官員遭彈劾　交長：台鐵安全改革進行中

逛夜市「擺滿炸物1串10元」　他佛心曝：老闆10年沒漲價！網喊吃爆

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

送餐等20分鐘大喊「陳XX在嗎」遭嗆：一輩子當乞丐！他1舉動網讚爆

中秋節女同事約民宿烤肉！網見「1條件」喊：分母工具人你好

回娘家烤肉！她熱心「分配位子」被弟狂虧　下秒媽1動作全場笑翻

食蜜新風潮！苗改場研發「固化技術」　讓蜂蜜「如生巧克力般柔滑」

新冠病患若服藥Paxlovid　藥師囑禁吃柚子原因曝光

中秋出遊！宜花東訂房率達5成　國5明天就有車潮「恐連塞15小時」

「怎麼會沒入圍？」追完金鐘獎記者會　劇迷驚喊2大遺珠：演很好耶

台灣何時能買到BA.5雙價疫苗？莫德納總公司親自回應

太魯閣號事故奪49命！3官員遭彈劾　交長：台鐵安全改革進行中

逛夜市「擺滿炸物1串10元」　他佛心曝：老闆10年沒漲價！網喊吃爆

防疫保單之亂！　兆豐產總座換人坐

前「性感王」搶戴LV限量錶　附迷你行李箱更添收藏價值

建商衝口碑行銷　神秘董座現身住戶活動拚人氣

趁爸上廁所2mins空檔！　「黃金➝黑金汪」連粉嫩舌頭都暗沉了

救人意外變抓逃犯　越柬邊境11台人「全是通緝犯」今押返國

否認找沈慧虹接台北市副市長　黃珊珊：盼支持「沒包袱」的高虹安

送餐等20分鐘大喊「陳XX在嗎」遭嗆：一輩子當乞丐！他1舉動網讚爆

林暉閔認愛「子瑜」：看她眼睛會害羞　女方爸嘆：女兒一直勾搭男人

外役監脫逃後殘忍殺警！　不止7大罪狀...林信吾恐再因這事被起訴

逛水果店「虎皮工讀生」倒菜籃睡翻　在地居民認出牠：升格店長了

北市松山驚爆街頭性侵　夜歸女遭20多歲男尾隨壓地淫辱

生活熱門新聞

醫生「娶學歷低老婆」　孩都高顏值！20年後崩潰了

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

12:50抖一下　雙北有感地震

楊丞琳沒吃過的豆腐魚「是那個魚」　價格曝

他怒見「蝦皮暴利抽成」　內行曝跳槽1平台：更好用

比阿堂鹹粥料還多「140元海鮮神粥」曝光！網求地址

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

阿堂鹹粥沒開發票遭檢舉！老闆：很不服氣

今「白露」全台有雨！可能有颱風模擬路徑曝

第二波退場專輔學校出爐　台首大與中州科大入列

比基尼妹超巨彈力　晃暈4.9萬人

社區摸彩中2大獎　他拒絕捐出遭噓爆

更多熱門

相關新聞

快訊／聯亞新冠疫苗BA.5中和效價數據出爐！　股價反打落跌停

快訊／聯亞新冠疫苗BA.5中和效價數據出爐！　股價反打落跌停

聯亞生技集團宣布，旗下UB-612新冠疫苗第三劑 (第一追加劑) 臨床數據，已展現安全、廣譜 (包括針對Omicrons) 的B細胞和T細胞雙重免疫力，但延續昨日生技類股弱勢，聯亞今日開低走低，早盤股價一度跌入跌停價。

南投長者5人揪團打疫苗可拿禮券

南投長者5人揪團打疫苗可拿禮券

中秋將至！營養師：「3類人」要少吃柚子

中秋將至！營養師：「3類人」要少吃柚子

光寶科中秋愛心認購5,000斤柚子　拋磚引玉、讓小農「柚見希望」

光寶科中秋愛心認購5,000斤柚子　拋磚引玉、讓小農「柚見希望」

她花40分鐘「分屍」柚子　崩潰喊：別再送了

她花40分鐘「分屍」柚子　崩潰喊：別再送了

關鍵字：

豐醫柚子新冠

讀者迴響

熱門新聞

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

Melody健檢突被告知「可能有鼻咽癌」！

凃明誠遭割喉無法言語　討水悲鳴全錄下

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

楊丞琳稱家境差…被挖「3歲學芭蕾11年+戴牙套2年」！

轟楊丞琳風向變了！鳳梨衰挨罵

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

「夜晚想很多星座」Top 3 ！

12:50抖一下　雙北有感地震

連千毅才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

更多

最夯影音

更多
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨
楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面