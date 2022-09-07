新冠病患若服藥Paxlovid　藥師囑禁吃柚子原因曝光

▲豐原醫院營養師許啓松提醒，三高患者吃月餅時應注意熱量。（圖／豐原醫院提供）

記者鄧木卿／台中報導

9月10日就是中秋節，民眾收到的禮品，多數是月餅或柚子，除了一般民眾吃月餅要注意高熱量之外，豐原醫院藥師陳佳瑜提醒，新冠確診患者如果服用抗病毒藥Paxlovi，服藥期間不可吃柚子，因為柚子具有呋喃香豆素類等相似成分，會有抑制代謝酶活性和抑制P-醣蛋白的作用，容易影響藥物代謝，甚至服用降血壓藥、Statin類的降膽固醇藥、鎮靜安眠藥、免疫抑制劑或抗癲癇等藥物，必須禁吃。

家住豐原區70歲王姓男子，患有糖尿病、高血壓、高脂血症，平常控制良好，最近因為多吃了一些月餅，上週回診一測，果然血糖和血脂都偏高，他又聽鄰居說，吃柚子會造成不良的藥物交互作用，害他也不敢吃柚子。

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豐原醫院營養師許啓松表示，1個小月餅將近200大卡，含醣量約30公克，如果王先生當點心吃的話，正餐就應該要少吃半碗飯，尤其是廣式月餅，熱量超過800大卡，建議和家人、朋友分著吃，避免攝取過多熱量。

另外，王先生如果家裡有烤肉的話，為了避免攝取過多肉類，烤肉時可以搭配蔬菜一起烤，例如茭白筍、青椒、絲瓜等，增加纖維質的攝取量；肉類可以選擇帶骨的，才不會攝取過多含飽和脂肪，而且烤焦的肉不要吃，因為含有大量的致癌物質，也不要塗抹太多烤肉醬，以免攝入過多鹽份。

至於柚子，藥師陳佳瑜表示，如果王先生或是一般民眾，長期服用含有鈣離子阻斷劑類的降血壓藥、Statin類的降膽固醇藥、鎮靜安眠藥、免疫抑制劑或抗癲癇藥，以及新冠確診者服用的抗病毒藥Paxlovid，都不可吃柚子或是葡萄柚，因為這兩種水果都具有呋喃香豆素類等相似成分，會有抑制代謝酶（CYP3A4）活性和抑制P-醣蛋白的作用，容易影響藥物代謝，必須禁吃。