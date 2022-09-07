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手機沒詐騙簡訊才是邊緣人！相聲男團傳授反詐騙心法　紅樓演出

▲▼「愛笑斯坦相聲男團」將網路交友、詐騙等生活情境，用用傳統的形式與技法來說故事。（圖／臺北曲藝團）

▲「愛笑斯坦相聲男團」將網路交友、詐騙等生活情境，用傳相聲技法來說故事。（圖／臺北曲藝團）

記者林育綾／台北報導

柬埔寨詐騙案讓社會人心惶惶，不過在台灣與詐騙集團交鋒，早已成為民眾的日常，手機裡沒有一兩則詐騙簡訊反而是邊緣人！「愛笑斯坦相聲男團」將這荒謬的情形和觀察加入創作中，推出全新作品《科技笑年-奇妙物語》，9/11在西門紅樓演出傳授反詐騙心法，過程也充滿笑點。

臺北曲藝團旗下「愛笑斯坦相聲男團」將推出《科技笑年-奇妙物語》，北曲團長葉怡均指出，這可說是新生代的產物，青年演員都成長於科技起飛的年代，他們首度用傳統的形式與技法，結合自身成長經驗來說故事，不僅僅是改編舊有段目，而是從零到有，一年多來不斷打磨優化所結出的果實。

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這次特別跨國邀請馬來西亞相聲名家蘇維勝、中國新生代相聲鬼才李丁⋯等隔空擔任創作指導，還邀請相聲界的魔法阿嬤郎祖筠擔任表演指導，在排演過程中給予協助啟發，讓「愛笑斯坦」從音樂、肢體、劇本等不同領域強化實力，看點十足。

▲▼「愛笑斯坦相聲男團」將網路交友、詐騙等生活情境，用用傳統的形式與技法來說故事。（圖／臺北曲藝團）

▲《科技笑年-奇妙物語》在疫情高峰期創作。（圖／臺北曲藝團）

「愛笑斯坦相聲男團」大師兄段彥希表示，《科技笑年-奇妙物語》創作於2021年疫情高峰期，當時三級警戒、表演場館關閉，全民宅家WFH、校園變成網路課堂；當人與人的連結都得倚賴網路和科技，許多奇葩現象因此誕生，因此用青春觀點記錄與發想，並以科技為前導，添加了對未來的想像和人性的奇謬元素。

其中也不乏科技詐騙情節，讓人聯想起驚悚的柬埔寨詐騙案件，因此成員們希望透過作品傳達，無論科技如何進步，始終敵不過人心，笑鬧過後也要反思和提醒大眾，對潮流萬物都應保有判斷力，不要盲從。

▲▼「愛笑斯坦相聲男團」將網路交友、詐騙等生活情境，用用傳統的形式與技法來說故事。（圖／臺北曲藝團）

▲相聲男團。（圖／臺北曲藝團）

《科技笑年-奇妙物語》將於9/11（日）14:30在紅樓首登場，內容包括4段作品，《愛呀！不要逼我》由尷尬王子段彥希主創，描述填補孤單寂寞而誕生的陪伴型機器人，引發父子親情笑彈。失控文青宋明翰想用交友APP脫單，真愛和驚嚇究竟哪個會先找上門？

還有型男諧星洪子晏主創的《超級騙遍遍》，拆解詐騙集團的奧步、傳授反詐騙心法，過程笑點齊發，真心不騙；而全能胖丁吳思偉主創的《超跑情人夢》改裝酷炫超跑，主打環保反科技、用愛發電的神奇。

▲▼「愛笑斯坦相聲男團」將網路交友、詐騙等生活情境，用用傳統的形式與技法來說故事。（圖／臺北曲藝團）

▲「愛笑斯坦相聲男團」將網路交友、詐騙等生活情境，用傳統的相聲形式和技法來說故事。（圖／臺北曲藝團）

壓軸的群口相聲《TQT BOYS》則由吳胤頡主創，擷取「男團」、「漫才」、「小品」等精髓，以獨特觀點分析各類型歌手，更找來餐廳秀Keyboard高手張哲嘉老師助陣演奏，讓愛笑斯坦男團舞力全開、笑攻紅樓。

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