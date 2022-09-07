　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

囂張黑衣人討8千萬！新北女議員被逼「父債女還」　警派隨扈保護

▲▼劉美芳。（圖／翻攝自劉美芳臉書）

▲議員劉美芳（圖右）近期拜票遭受黑衣人騷擾，決定報案求助。（圖／翻攝自劉美芳臉書）

記者陳雕文／新北報導

新北市議員劉美芳近期遭一群黑衣人騷擾恐嚇，要求「父債女還」8千萬的債務，但劉美芳在父親過世後就已經放棄繼承，加上對方無完整債權證明，因此不予理會，但黑衣人開始緊跟劉美芳的公開行程，劉深感恐懼於上月底報案。警方目前已派隨扈保護議員安全，並增加巡邏密度。

據了解，今年6、7月間，有多名渾身刺青的黑衣人拿著1張自稱是劉美芳父親劉炳偉（前立委、台灣省議會議長，2年前去世）欠下的8千萬元債務支票「影本」，前往劉美芳的服務處並要求「父債女償」。但對方也沒有任何合法債權憑證，加上劉美芳早在父親過世時就拋棄繼承，因此並未答應。

結果黑衣人開始出現在劉美芳的拜票行程，並嚷嚷要她還錢，不然就要開宣傳車、透過網路等方式公布欠債醜聞，劉美芳不堪其擾決定報案。警方報請檢察官指揮偵辦，並已發通知書要涉嫌人何男到案，預計於近日至海山分局說明，以釐清案情。

劉美芳稍早發出聲明回應，稱對方已主動聯繫並表示自己只是轉達，若是在言語上造成誤解或讓議員感到不舒服之處，表示歉意。

劉美芳也指出，選舉在即要好好努力，不希望模糊焦點和浪費社會新聞資源，關於此事之後將不再回應，後續如果警方或檢方傳訊，她也會再去配合說明，謝謝大家的關心。

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
娜美爆連千毅：搞見不得光的醜事！　看夫被抓「連發3符號」
1顆漲到120元！　彰化不二坊蛋黃酥代購飆天價
林信吾割喉狠殺2警！　檢「求處死刑」：無矯治可能
快訊／地牛翻身！宜蘭近海發生規模4.1地震　最大震度3級
日圓跌破24年新低繼續下探！　投行下修「最慘價位」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

禮儀公司吸金6億遭檢調搜索　3幹部交保繼續騙千萬

新北騎士迴轉撞對向機車！2騎士噴飛「手腳骨折」　現場一灘血

林信吾殘忍割喉狠殺2警！　檢「求處死刑」：無矯治可能

爆乳妹酒駕撞死人求交保過中秋！打悲情牌：不會逃...法官調出國紀錄打臉

囂張黑衣人討8千萬！新北女議員被逼「父債女還」　警派隨扈保護

「鋼鐵傘兵」秦良丰能走了！45分鐘走完醫院一圈　父淚喊：很不捨

代操外匯保證金「5年吸金30億」　寰宇龍騰董座落跑遭通緝

大眾投控假交易「內保外貸」賺匯差　王永慶女婿父子緩起訴

夫妻都O型卻生出A型女兒　丈夫告醫院搞烏龍害離婚！免賠理由曝

對弟弟恨之入骨！永和大哥殘忍「剁頭分屍」怒喊：活人比死人可怕

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

辭法警顧中風母10年…孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

禮儀公司吸金6億遭檢調搜索　3幹部交保繼續騙千萬

新北騎士迴轉撞對向機車！2騎士噴飛「手腳骨折」　現場一灘血

林信吾殘忍割喉狠殺2警！　檢「求處死刑」：無矯治可能

爆乳妹酒駕撞死人求交保過中秋！打悲情牌：不會逃...法官調出國紀錄打臉

囂張黑衣人討8千萬！新北女議員被逼「父債女還」　警派隨扈保護

「鋼鐵傘兵」秦良丰能走了！45分鐘走完醫院一圈　父淚喊：很不捨

代操外匯保證金「5年吸金30億」　寰宇龍騰董座落跑遭通緝

大眾投控假交易「內保外貸」賺匯差　王永慶女婿父子緩起訴

夫妻都O型卻生出A型女兒　丈夫告醫院搞烏龍害離婚！免賠理由曝

對弟弟恨之入骨！永和大哥殘忍「剁頭分屍」怒喊：活人比死人可怕

禮儀公司吸金6億遭檢調搜索　3幹部交保繼續騙千萬

福州台協會舉行交接典禮　新會長為連江桃園體育娛樂副董

彭佳慧自揭「愛不對人」　得知對方真實身份：恍然大悟了！

1個月內2次！美7日將再試射洲際彈道飛彈　五角大廈：已通知俄羅斯

LIVE／傳新增確診破4萬　王必勝最新說明

罵熊熊「只會露奶」GG！網tag地檢署道歉 她再也不忍：你也有女兒

1顆120元！彰化不二坊蛋黃酥代購飆天價　9／9、10開放門市購買

娜美爆連千毅：搞見不得光的醜事！看夫被抓「連發3符號」　第一反應曝

國三生宿舍建在倉庫「80人一間」！家長曬內部照怒檢舉：接受不了

老公聞起來怪怪！她嗅出尪「罹患帕金森氏症」　還幫研發檢測用具

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

社會熱門新聞

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

連千毅才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

分屍么弟動機曝　打包頭顱+手腳當垃圾丟

即／連千毅稱賣假貨只是代言！上銬移送新北檢

「鋼鐵傘兵」秦良丰能走了！　父淚喊：很不捨

連千毅變身假貨天王！買NFT換名錶　警：全是假的

永和男肢解親弟丟垃圾車　殘肢恐已燒毀

松山性侵狼2年犯案6次　媽媽哭求法官收押

永和大哥肢解親弟　警詢怒喊：活人比死人可怕

黑衣人「近身恐嚇」新北議員　強討8千萬直擊

永和分屍案　兄弟姊妹：大哥不管老母

網紅Mini蝶控連千毅詐欺！警扣大量山寨貨

更多熱門

相關新聞

繳不出4千萬債務！在美債務人聲請破產　睿生光電：酌情採法律措施

繳不出4千萬債務！在美債務人聲請破產　睿生光電：酌情採法律措施

面板大廠群創（3481）旗下睿生光電 （6861）於今（7）日宣布，團隊接獲債務人CARESTREAM HEALTH, INC.，依美國破產法第11章向美國德拉瓦州法院聲請破產重整在案之通知。公司預期對應收帳款無影響，並將酌情採取必要的法律措施，也會繼續關注該公司重組的申請進展。

阿兵哥欠債想不開失聯　倒臥方向盤撿回一命

阿兵哥欠債想不開失聯　倒臥方向盤撿回一命

三重男代姊討債約吃蚵仔麵線　雙煞翻臉揮西瓜刀

三重男代姊討債約吃蚵仔麵線　雙煞翻臉揮西瓜刀

討債反遭壓制好嘔　他撂8人尋仇追撞砸機車

討債反遭壓制好嘔　他撂8人尋仇追撞砸機車

討債他撂9人助陣　他逃一劫「2少年挨砍」

討債他撂9人助陣　他逃一劫「2少年挨砍」

關鍵字：

劉美芳新北市議員債務

讀者迴響

熱門新聞

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

Melody健檢突被告知「可能有鼻咽癌」！

轟楊丞琳風向變了！鳳梨衰挨罵

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

楊丞琳稱家境差…被挖「3歲學芭蕾11年+戴牙套2年」！

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

楊丞琳海鮮風波後現身！　「0表情」陸網留言打氣

連千毅才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

楊丞琳沒吃過的豆腐魚「是那個魚」　價格曝

「夜晚想很多星座」Top 3 ！

更多

最夯影音

更多
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨
楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面