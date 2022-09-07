囂張黑衣人討8千萬！新北女議員被逼「父債女還」　警派隨扈保護

▲議員劉美芳（圖右）近期拜票遭受黑衣人騷擾，決定報案求助。（圖／翻攝自劉美芳臉書）

記者陳雕文／新北報導

新北市議員劉美芳近期遭一群黑衣人騷擾恐嚇，要求「父債女還」8千萬的債務，但劉美芳在父親過世後就已經放棄繼承，加上對方無完整債權證明，因此不予理會，但黑衣人開始緊跟劉美芳的公開行程，劉深感恐懼於上月底報案。警方目前已派隨扈保護議員安全，並增加巡邏密度。

據了解，今年6、7月間，有多名渾身刺青的黑衣人拿著1張自稱是劉美芳父親劉炳偉（前立委、台灣省議會議長，2年前去世）欠下的8千萬元債務支票「影本」，前往劉美芳的服務處並要求「父債女償」。但對方也沒有任何合法債權憑證，加上劉美芳早在父親過世時就拋棄繼承，因此並未答應。

結果黑衣人開始出現在劉美芳的拜票行程，並嚷嚷要她還錢，不然就要開宣傳車、透過網路等方式公布欠債醜聞，劉美芳不堪其擾決定報案。警方報請檢察官指揮偵辦，並已發通知書要涉嫌人何男到案，預計於近日至海山分局說明，以釐清案情。

劉美芳稍早發出聲明回應，稱對方已主動聯繫並表示自己只是轉達，若是在言語上造成誤解或讓議員感到不舒服之處，表示歉意。

劉美芳也指出，選舉在即要好好努力，不希望模糊焦點和浪費社會新聞資源，關於此事之後將不再回應，後續如果警方或檢方傳訊，她也會再去配合說明，謝謝大家的關心。