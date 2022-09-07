制裁奏效！美情報曝「俄軍被迫向北韓採購武器」　俄羅斯否認

▲美國指出，面對各國的聯手製裁，彈藥不足的俄羅斯只能轉向北韓購買軍火，以填補烏克蘭戰場上的短缺。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國情報官員在當地6日透露，在國際聯合對俄實施出口管制與制裁後，孤立無援的俄軍面臨嚴重的武器供應短缺，導致俄羅斯不得不向「與世隔絕的北韓」購買火箭彈和砲彈，然而俄羅斯卻否認了相關消息。

綜合外媒報導，在俄羅斯從伊朗購買無人機以投入烏克蘭戰場的消息傳出後，美國一名情報官員透露，俄軍最近又向北韓購買了數百萬枚的火箭彈和砲彈，顯示俄軍過去半年在烏克蘭實施密集砲擊的焦土戰術，讓俄軍的彈藥急速減少。

美國指出，俄羅斯不得不向「與世隔絕的北韓」購買彈藥，不僅證明了俄羅斯在烏克蘭面臨嚴重的後勤問題，也代表著國際聯手製裁俄羅斯，並管制對俄出口的方針已奏效，阻止了俄羅斯購買或製造武器。

在美國的施壓下，多數國家在烏俄戰爭爆發後，都選擇與俄羅斯保持距離，不過觀察人士表示，北韓與伊朗原本就因發展核武而受到國際社會的廣泛制裁，因此這2個國家並不在乎向俄羅斯軍售可能會被國際制裁。

然而路透社指出，俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈（Vasily Nebenzya）否認了該國向北韓購買彈藥的消息，還駁斥美國的言論只是「另一個在流傳的假消息」。

之後，美國再次強調，有跡象顯示，俄羅斯正在進行向北韓採購武器的程序，但目前未有跡象顯示雙方已完成交易，也未發現相關砲彈和火箭砲被用在烏克蘭的戰場上，但毋庸置疑的是，俄羅斯被迫向北韓購買軍備，反映了俄羅斯的國防系統正在承受巨大壓力，而俄羅斯總統普丁也變得越來越絕望。