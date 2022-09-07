山寨版iPhone 14 Pro Max搶先曝光！螢幕挖驚嘆號　2支新機一次看

▲ 山寨版iPhone 14 Pro Max使用的其實是 Android系統。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘋果秋季發表會將於台灣8日凌晨1時登場，iPhone 14系列備受矚目，但中國早在8月底就有山寨版iPhone 14 Pro Max在市面上販售，外型和包裝都神似蘋手機，不過系統內裝卻是Android系統。

YouTube頻道Amazing Unboxing日前開箱2支iPhone 14 Pro Max山寨機，也就是中國俗稱的「克隆版」，外型模仿先前曝光的新機設計，包括螢幕頂部的瀏海變成驚嘆號、鏡頭尺寸及排列方式等等。

影片中男子先是打開一支沒有包裝盒的手機，桌面及系統都和蘋果相似，測試相機時則拍下另一支手機的包裝盒，可見底部的品名和條碼也仿造蘋果原廠。

蘋果從iPhone 13開始不使用塑膠封膜，而是改用紙製封條，而影片中男子打開另一支手機包裝時，只見山寨機包裝也使用紙模，且配件同樣不附充電器。

但仔細一看就能發現，這批山寨機內裝的其實是激似iOS的Android系統，螢幕底部寬大的下巴和黑色邊框的寬度等等也都和真正的iPhone顯著不同。

蘋果新機發表進入倒數計時，綜合外媒報導，此次發表會預計公開4款iPhone 14‌機型，包括6.1吋iPhone 14‌、6.7吋iPhone 14‌ Max、6.1吋iPhone 14 Pro‌ 和6.7吋iPhone 14 Pro‌ Max，AirPods Pro 2 無線耳機預料也將亮相。

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