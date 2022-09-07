南韓風災「水灌地下停車場」7死2生還　她爬上汙水管14hrs奇蹟獲救

▲慶尚北道浦項市南區仁德洞公寓地下停車場遭洪水灌入，消防人員救出39歲全姓住戶。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

颱風「軒嵐諾」6日快閃登陸南韓約2個半小時，強大風暴威力引發各地淹水、河川氾濫，其中東南部港口城市浦項市一處地下停車場發生死亡悲劇，有7人救出時已無心跳，僅2人幸運獲救，他們苦撐14小時，趴在天花板與汙水管線之間的狹小空間，才沒被淹死。生還的39歲父親表示，他是想到孩子才沒放棄求生。

綜合《東亞日報》、《韓聯社》等報導，慶尚北道浦項市南區仁德洞某公寓地下停車場6日不堪「軒嵐諾」暴雨而淹水，停車場管理所凌晨4時到5時左右曾廣播，提醒住戶將車輛移出，然而，接近清晨6時前停車場湧進大量洪水，導致多名住戶受困地下。

▲39歲全姓男子受困12.5小時後，自行游泳至停車場入口。（圖／CFP）

浦項南部消防署於上午7時41分接獲首起失蹤報告後，時隔12小時34分鐘，終於在晚間8時15分救出第1名倖存者，為39歲全姓男子。經過大約1個半小時後，52歲的金姓婦人在晚間9時41分獲救，成為第2名生還者。慶北消防本部今天（7日）上午7時左右結束初步搜索，有7人被發現時已無心跳。

消防廳透露，當天全姓男子為了移車前往地下室，卻因為水位急升來不及逃出，為了保持呼吸，他抓住天花板上的管線，下午稍晚他聽見排水幫浦啟動的聲音後不斷高喊「救命」，投入救援工作的海軍陸戰隊特搜隊員於晚間7時10分左右透過連接外部的窗戶發現倖存的全某，並立即進行救援。

慶北消防本部表示，地下停車場的樓高約為3.5到4公尺，上方的汙水、灑水器、冷暖氣等管線與天花板間隔約30公分，全姓男子獲救時抓著汙水管，最終自行游泳至停車場入口後脫困，另一名金姓婦人則是趴在管線與天花板間的縫隙，由消防隊員進行救助，據悉她為保持體溫脫掉了衣物等待救援，脫困後她不斷說著「太冷了，太冷了」，雙臂緊緊環抱身體，但兩人送醫時意識清醒。

▲全姓男子表示，他曾想放棄求生，但一想到孩子就決定堅持下去。（圖／CFP）

全姓男子獲救後表示，「原本曾想過放棄求生，但是為了我的孩子們，我沒辦法放棄。」全某妻子說，「活著回來就好，也沒有其他想說的話了，很感謝，真的非常感謝。」

青瓦台發言人姜仁仙說，總統尹錫悅聽聞倖存者獲救的消息後表示，「這是奇蹟，務必動員所有可用資源，盡全力搜索援助。」另外，消防當局在結束初步搜索結束後立即展開了第2次搜索，由於可能還有其他失蹤者，因此直到停車場積水完全抽光之前，將持續進行搜救工作。

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