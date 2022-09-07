　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓風災「水灌地下停車場」7死2生還　她爬上汙水管14hrs奇蹟獲救

▲▼慶尚北道浦項市南區仁德洞公寓地下停車場遭洪水灌入，消防人員救出39歲全姓住戶。（圖／CFP）

▲慶尚北道浦項市南區仁德洞公寓地下停車場遭洪水灌入，消防人員救出39歲全姓住戶。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

颱風「軒嵐諾」6日快閃登陸南韓約2個半小時，強大風暴威力引發各地淹水、河川氾濫，其中東南部港口城市浦項市一處地下停車場發生死亡悲劇，有7人救出時已無心跳，僅2人幸運獲救，他們苦撐14小時，趴在天花板與汙水管線之間的狹小空間，才沒被淹死。生還的39歲父親表示，他是想到孩子才沒放棄求生。

綜合《東亞日報》《韓聯社》等報導，慶尚北道浦項市南區仁德洞某公寓地下停車場6日不堪「軒嵐諾」暴雨而淹水，停車場管理所凌晨4時到5時左右曾廣播，提醒住戶將車輛移出，然而，接近清晨6時前停車場湧進大量洪水，導致多名住戶受困地下。

▲▼慶尚北道浦項市南區仁德洞公寓地下停車場遭洪水灌入，消防人員救出39歲全姓住戶。（圖／CFP）

▲39歲全姓男子受困12.5小時後，自行游泳至停車場入口。（圖／CFP）

浦項南部消防署於上午7時41分接獲首起失蹤報告後，時隔12小時34分鐘，終於在晚間8時15分救出第1名倖存者，為39歲全姓男子。經過大約1個半小時後，52歲的金姓婦人在晚間9時41分獲救，成為第2名生還者。慶北消防本部今天（7日）上午7時左右結束初步搜索，有7人被發現時已無心跳。

消防廳透露，當天全姓男子為了移車前往地下室，卻因為水位急升來不及逃出，為了保持呼吸，他抓住天花板上的管線，下午稍晚他聽見排水幫浦啟動的聲音後不斷高喊「救命」，投入救援工作的海軍陸戰隊特搜隊員於晚間7時10分左右透過連接外部的窗戶發現倖存的全某，並立即進行救援。

慶北消防本部表示，地下停車場的樓高約為3.5到4公尺，上方的汙水、灑水器、冷暖氣等管線與天花板間隔約30公分，全姓男子獲救時抓著汙水管，最終自行游泳至停車場入口後脫困，另一名金姓婦人則是趴在管線與天花板間的縫隙，由消防隊員進行救助，據悉她為保持體溫脫掉了衣物等待救援，脫困後她不斷說著「太冷了，太冷了」，雙臂緊緊環抱身體，但兩人送醫時意識清醒。

▲▼慶尚北道浦項市南區仁德洞公寓地下停車場遭洪水灌入，消防人員救出39歲全姓住戶。（圖／CFP）

▲全姓男子表示，他曾想放棄求生，但一想到孩子就決定堅持下去。（圖／CFP）

全姓男子獲救後表示，「原本曾想過放棄求生，但是為了我的孩子們，我沒辦法放棄。」全某妻子說，「活著回來就好，也沒有其他想說的話了，很感謝，真的非常感謝。」

青瓦台發言人姜仁仙說，總統尹錫悅聽聞倖存者獲救的消息後表示，「這是奇蹟，務必動員所有可用資源，盡全力搜索援助。」另外，消防當局在結束初步搜索結束後立即展開了第2次搜索，由於可能還有其他失蹤者，因此直到停車場積水完全抽光之前，將持續進行搜救工作。

►軒嵐諾害南韓水深火熱　工廠火災淹水同時來！4消防員暴雨中受困

►軒嵐諾造成南韓10死2失蹤！7住戶在地下停車場溺斃　8.9萬戶停電

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
1顆漲到120元！　彰化不二坊蛋黃酥代購飆天價
林信吾割喉狠殺2警！　檢「求處死刑」：無矯治可能
快訊／地牛翻身！宜蘭近海發生規模4.1地震　最大震度3級
日圓跌破24年新低繼續下探！　投行下修「最慘價位」
爆乳妹酒駕撞死人求交保：不會逃！　法官調出國紀錄打臉
快訊／教育部第二波退場專輔學校！　這2校入列

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

老公聞起來怪怪！她嗅出尪「罹患帕金森氏症」　還幫研發檢測用具

遊樂園排隊女被128m高掉落物爆頭　世界第二高雲霄飛車永久關閉

38歲日男靠「無所事事」養家　什麼都不做！到場1次現賺2100元

悚！波蘭出土「女吸血鬼」遺骸　「鐮刀抵著喉嚨」防她死而復生

家暴殺夫！女被迫看16人絞死畫面　嚇到心臟停止「屍體仍被上吊」

新冠疫苗常態化！美國計劃轉向每年接種一次　「像流感疫苗一樣」

「廣播移車」致7住戶溺斃停車場！負責人喊冤卸責：我又不是蠢蛋

山寨版iPhone 14 Pro Max搶先曝光！螢幕挖驚嘆號　2支新機一次看

飛國外做縮胃手術「內出血到死」　120kg胖男想省錢減肥竟送命

每天被「100隻猴攻擊」男墜落屋頂摔死　恐怖殺人猴群連奪3命！

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

辭法警顧中風母10年…孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

老公聞起來怪怪！她嗅出尪「罹患帕金森氏症」　還幫研發檢測用具

遊樂園排隊女被128m高掉落物爆頭　世界第二高雲霄飛車永久關閉

38歲日男靠「無所事事」養家　什麼都不做！到場1次現賺2100元

悚！波蘭出土「女吸血鬼」遺骸　「鐮刀抵著喉嚨」防她死而復生

家暴殺夫！女被迫看16人絞死畫面　嚇到心臟停止「屍體仍被上吊」

新冠疫苗常態化！美國計劃轉向每年接種一次　「像流感疫苗一樣」

「廣播移車」致7住戶溺斃停車場！負責人喊冤卸責：我又不是蠢蛋

山寨版iPhone 14 Pro Max搶先曝光！螢幕挖驚嘆號　2支新機一次看

飛國外做縮胃手術「內出血到死」　120kg胖男想省錢減肥竟送命

每天被「100隻猴攻擊」男墜落屋頂摔死　恐怖殺人猴群連奪3命！

1顆120元！彰化不二坊蛋黃酥代購飆天價　9／9、10開放門市購買

娜美爆連千毅：搞見不得光的醜事！看夫被抓「連發3符號」　第一反應曝

國三生宿舍建在倉庫「80人一間」！家長曬內部照怒檢舉：接受不了

老公聞起來怪怪！她嗅出尪「罹患帕金森氏症」　還幫研發檢測用具

賣屋繳稅「剝2層皮」好心痛？　專家教「3招」有感降稅

軒嵐諾肆虐南韓「罹難者上升到10人」　金世正、柳炳宰低調捐錢

陸「紅通人員」遭判沒收海外房產　新加坡等國承認判決開先例

女友嫌窮沒安全感「討500萬頭期款」當彌補！36K保全男崩潰吐5字

遊樂園排隊女被128m高掉落物爆頭　世界第二高雲霄飛車永久關閉

新北騎士迴轉撞對向機車！2騎士噴飛「手腳骨折」　現場一灘血

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

國際熱門新聞

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

「烏克蘭正妹」色誘釣到俄軍　送炸彈大禮

她驗DNA發現男友是親哥　交往6年都上床了

日圓跌破24年新低再下探！　投行下修「最慘價位」

烏克蘭阿公太威　一把步槍擊落俄戰機

吹風機爆炸噴火球！　理髮店陷火海影片曝

比平常更持久！男友「親熱1細節」被抓包偷吃

特拉斯譯名太離譜！台媒被陸統一了？

軒嵐諾造成南韓10死2失蹤！

17歲男鐵軌旁拍唯美片　下秒遭火車撞飛影片曝

羅馬尼亞女記者揭發總理論文抄襲　遭人身安全威脅

台男持刀攻擊泰國加油站　無辜情侶座車被入侵

女王任命特拉斯就任首相　打破傳統在蘇格蘭就職

女被迫看16人絞死畫面　嚇死屍體仍被上吊

更多熱門

相關新聞

日男出租自己「什麼都不做」每次賺2100元

日男出租自己「什麼都不做」每次賺2100元

近年來逐漸出現一日女友、一日旅伴等新興出租服務，不過，日本38歲男子森本祥司（Shoji Morimoto）提供的服務卻是「什麼都不做」，無論客戶要去哪、做什麼他都會在一旁靜靜陪伴著對方，每次收費要價日幣1萬元（約新台幣2100元）。他不但將自己「無所事事」的能力變成一種服務，也靠這來養家活口。

熱帶低壓生成！最快今成颱梅花

熱帶低壓生成！最快今成颱梅花

廣播移車致7住戶溺斃　他喊冤：又不是蠢蛋

廣播移車致7住戶溺斃　他喊冤：又不是蠢蛋

台灣準備好邁向共生社會了嗎？

台灣準備好邁向共生社會了嗎？

只想等次世代疫苗？學者：高風險族群將日增逾2千人染疫

只想等次世代疫苗？學者：高風險族群將日增逾2千人染疫

關鍵字：

軒嵐諾颱風南韓韓國停車場失蹤死亡日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

轟楊丞琳風向變了！鳳梨衰挨罵

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

Melody健檢突被告知「可能有鼻咽癌」！

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

楊丞琳海鮮風波後現身！　「0表情」陸網留言打氣

連千毅才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

楊丞琳稱家境差…被挖「3歲學芭蕾11年+戴牙套2年」！

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

楊丞琳沒吃過的豆腐魚「是那個魚」　價格曝

「夜晚想很多星座」Top 3 ！

更多

最夯影音

更多
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨
楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面