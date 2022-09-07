4度被笑「那麼胖很醜」！闆娘1句話超狂回擊　把奧客氣到走人

▲因病肥胖的例子大有人在。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

不少人是因為生病體重才會增加，一名開店做生意的老闆娘則無奈，有位客人已經四度嘲笑她的身材，讓她忍無可忍，回擊一句話把客人氣走。

該名老闆娘在臉書社團「匿名2公社」發文表示，她是甲狀腺機能低下症患者，需要吃藥一輩子，身體也容易水腫，減肥速度相當緩慢，該客人之前嘲笑她時，她就說過跟生病有關，沒想到客人回說這只是在替自己的肥胖找藉口。

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老闆娘提到，該客人已經第四次取笑她的身材，說「妳怎麼還是那麼胖，胖很醜妳知道嗎」，讓她忍不住直回，「如果我們同時得癌症，你會比我先死，因為你太瘦不能化療，我有的是本錢化療」，最後客人氣得直接走人。

▲女子發文抱怨。（圖／翻攝自Facebook）



「這個客人，我寧願沒有」，老闆娘表示，她知道今天反擊說的話太嗆，但她就是想給對方一個教訓。文章吸引超過2千人按讚，網友紛紛留言替老闆娘說話，「反擊得好，我要筆記起來」、「有些人自以為這是幽默風趣，沒想是對別人的打擊」、「如果不反擊，她還是會三不五時跑來揶揄妳」、「有些人就是欠教訓，有夠沒禮貌」。