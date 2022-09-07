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羅馬尼亞女記者控總理「論文抄襲」　私密照被外流人身安全受威脅

▲▼羅馬尼亞女記者瑟爾坎（Emilia Sercan）舉發總理論文抄襲，就遭到人身安全威脅。（圖／翻攝自Facebook／Emilia Sercan）

▲羅馬尼亞女記者瑟爾坎（Emilia Sercan）舉發總理論文抄襲，就遭到人身安全威脅。（圖／翻攝自Facebook／Emilia Sercan）

記者林彥臣／綜合報導

羅馬尼亞的女記者瑟爾坎（Emilia Sercan）以揭發政府高層的剽竊行為為使命，最近因調查總理丘卡（Nicolae Ciuca）的博士論文是否抄襲他人著作，而招致接二連三的威脅，並被洩露親密照片，甚至還被質疑，揭發論文的動機與俄烏戰爭有關。她表示，這一切都是為了讓她閉嘴。

根據《法新社》報導，今年46歲的瑟爾坎過去7年來，揭發了大約50起重要人物的抄襲案例，顯示一些部長、檢察官和法官所出版的書籍、科學論文或博士論文有違規定。

她今年1月中在獨立媒體PressOne公開調查結果，指控丘卡2003年提出的138頁軍事科學博士論文中，有42頁的內容來自抄襲。此後她遭到社群媒體上的連番羞辱和仇恨言論攻擊，到了讓她感到「身陷危險之中」的程度。

▲▼羅馬尼亞總理丘卡（Nicolae Ciuca）遭到指控論文抄襲。（圖／翻攝自Facebook／Nicolae Ionel Ciucă）

▲羅馬尼亞總理丘卡（Nicolae Ciuca）遭到指控論文抄襲。（圖／翻攝自Facebook／Nicolae Ionel Ciucă）

不過遭到指控的丘卡，則否認抄襲，還強調自己遵守當時的學術規定。

瑟爾坎在2019年揭發一起警察學院博士論文抄襲案，也遭遇到死亡威脅，就連她20年前與未婚夫拍的親密照片也被偷走，還以此威脅她，當她把私密照的截圖交給警方後，這些截圖馬上就被外流到鄰國摩爾多瓦的網站上，很快就被散播到74個網站上。

瑟爾坎還透露，總理的黨員更指責她，「選擇了錯誤的時機，來揭露抄襲行為，意圖在鄰國烏克蘭爆發戰爭之際，破壞國家穩定」。

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