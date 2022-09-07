ET民調／50.5%民眾挺「媒體議價法」　認數位平台應付費予新聞媒體

▲《新聞媒體與數位平台強制議價法草案》政策民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）



記者杜冠霖／台北報導

為解決數位平台使用新聞內容吸引流量卻未付費情形，國內也提出「新聞媒體與數位平台強制議價法草案」催生立法，根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，50.5%民眾支持媒體議價法的立法，要求數位平台應為使用新聞內容而付費給出版的新聞媒體。

澳洲在2021年通過立法《新聞媒體與數位平台強制議價法》後，包括德國、法國與美國也紛紛立法跟進，以保護新聞媒體，近期國內民間也倡議跟進國際趨勢，主張媒體議價法案立法，並提出《新聞媒體與數位平台強制議價法草案》。

法案內容強調「給予充分談判空間」與「以仲裁決定最終給付金額」兩大元素，若跨國數位平台透過轉載方式，利用新聞媒體發布於網際網路的報導內容，不論僅篇幅一部分或全部，包含報導中少數文字、圖表、照片或縮圖的簡短轉載或摘錄，無論長短，都屬此法強制議價範圍內，平台應付費予新聞媒體。

對於這項立法主張，根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，有過半的民眾支持台灣跟進立法，要求數位平台付費予新聞媒體。調查顯示，50.5%民眾支持台灣跟進立法媒體議價法，要求數位平台為新聞媒體付費（非常支持17.9%、還算支持32.6%）; 31.3%民眾表示不支持台灣跟進此法案（完全不支持17.3%、不太支持14.0%）;另有18.2%民眾表示不知道／沒意見。

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年8月29日至8月31日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,092份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.97%。

進行統計分析之前，原始資料先依內政部人口統計資料（111年7月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。