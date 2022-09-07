　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國際火線／特拉斯譯名太離譜！台媒「被大陸統一了」？

▲▼ 英國首相特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

英國新任首相特拉斯，中文譯名很不靠譜。（圖／路透）

記者朱錦華／特稿

英國保守黨最新一任黨魁、同時也是英國史上第三位女首相，5日誕生。贏得大位的是Mary Elizabeth "Liz" Truss，大陸、台灣媒體「有志一同」，給她的中文譯名都是「特拉斯」。

我個人對這個譯名很有意見。原因之一，它跟英文原來發音差了十萬八千里。原因之二，它跟國際知名的電動車公司「特斯拉」(Tesla)太過相似，容易讓人產生混淆。不少主播、新聞節目主持人、來賓談到她時，屢屢發生口誤，徒增許多困擾。問題是：這個十分不靠譜的譯名，為什麼兩岸卻犯下「有志一同」的錯誤呢？我強烈懷疑：在此一譯名上，台媒是「被統一了」。

說起來很無奈。自從網路、電子媒體大爆發後，各家競爭激烈、新聞需求量大。但由於成本考量，人力非但沒有增加，反而縮減。因此，台媒許多外國新聞（包含大陸新聞），都是「參考」是陸媒的。 但陸媒譯名有「結構上的問題」，往往譯出很不靠譜的譯名（特朗普就是一例）。台媒「參考」之餘，一下小心就會跟著錯。「特拉斯」這個譯名無疑也是只中之一。

▲▼美國總統川普 。（圖／路透社）

中文名字被大陸譯為很不靠譜的特朗普，川普自己也很無奈。（圖／路透社）

我猜可能是台灣某家或數家大媒體（很可能是紙媒）率先「參考」了。由於它們有「指標」作用，各家媒體也就不假思索的跟著用。 然而讓我大惑不解的是，台灣官媒「中央社」的譯名也是「特拉斯」！於是這又產生了另一種可能性：是「中央社」率先「參考」了陸媒，然後台灣各媒體為了表達對政府的支持，於是乎「一體適用」？可是這又產生了另一個問題，難道政府的官方宣傳機器在翻譯外國人名方面「被統一了嗎」？

我敢懷疑「特拉斯」這個譯名是「台媒參考陸媒」，而非「陸媒參考台媒」，原因是這種「結構上的錯誤」，只有陸媒才會犯。為什麼說它是「結構上的錯誤」呢？之前我在《從甲殼蟲到特朗普：談大陸的不靠譜翻譯》一文裡談過，針對外國人名的翻譯，中共官方的「新華社」曾成立譯名組（後來更名為譯名室）、並出版《英語姓名譯名手冊》，供政府及媒體統一使用。

它被中共官方捧為「最具權威性的英語姓名翻譯工具書」。但該手冊的譯名是有瑕庛的。最著名的例子當然就是美國前總統Donald Trump。他在該手冊以及對外出版的《世界人名翻譯大辭典》裡，都被譯成了極不靠譜的「特朗普」。 恕我懷疑，當初負責這個譯名的譯者，很可能是廣東人。

▲▼約翰屈伏塔。（圖／達志影像）

約翰屈伏塔，香港的譯名是「尊特拉華達」。（圖／達志影像）

原因是在粵語發音裡，每當碰到Tru、Tro、Tra這類要彈舌頭的發音時，幾乎都是束手無策：找不到相對應的中文字。所以本來是「川普」比較貼近原來發音的，結果卻變成了很不貼切的「特朗普」。相似的例子是美國影星約翰屈伏塔(John Travolta)，香港的譯名是「尊特拉華達」。上述兩例顯示了粵語發音在碰到彈舌頭的英文人名發音時，往往會出現「特」不靠譜的譯名。

「楚勒斯」、「卓慧思」，你覺得哪個名字好聽呢？

大陸會把Truss譯成「特拉斯」，是在僵化思維下的產物。因為在上述《英語姓名譯名手冊》裡，Tru的中文音譯就是「特」。政府永遠是對的（官方出版品也是），所以陸媒就無權置喙了。

Truss的發音並不難（就算不會唸，上YouTube找新聞聽一下就會了）。它跟Trust(信任)這個字的發音很接近。根據英語發音規則，Truss比較貼切的中文譯名應該是「楚勒斯」，不然遜一點的「楚拉斯」也可以。至於「特拉斯」，套一句以前某位名人的話，是「太超過了」。

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）宣誓就職。（圖／達志影像／美聯社）

美國副總統賀錦麗的中文名字，是台灣人替她取的。(圖／達志影像／美聯社）

闗於這位新首相的譯名，港媒倒是給了她一個別出心裁的中文名字：「卓慧思」。這是英國駐港總領事館翻譯提供給港媒使用的，從她擔任司法大臣時即沿用至今。跟美國副總統賀錦麗、澳洲前總理陸克文的case一樣，這種經過特別斟酌 漢名化中文取名，儘管不完全貼近原來發音，但因為典雅、吉祥、好記，仍不失為一個好譯名。

其實，大陸媒體只要彈性一點，不要一味緊追隨著有瑕疵的官方手冊，適時修正，上述的錯誤應該都可以避免，更別說讓台媒、甚至「中央社」跟著鬧笑話了。

很可能有人會說：不就是一個譯名嘛，哪來這麼多廢話？我並不這樣看。因為要傳達準確的訊息，翻譯的最基本要求就是準確，包括最貼近原音的音譯。否則，會對沒接觸到或不諳原文的人造成誤導。更何況，特朗普、特拉斯這些人的名字是會被寫進歷史的。你要讓「笑話」被寫進歷史嗎？

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
林信吾割喉狠殺2警！　檢「求處死刑」：無矯治可能
快訊／地牛翻身！宜蘭近海發生規模4.1地震　最大震度3級
日圓跌破24年新低繼續下探！　投行下修「最慘價位」
爆乳妹酒駕撞死人求交保：不會逃！　法官調出國紀錄打臉
快訊／教育部第二波退場專輔學校！　這2校入列
「鋼鐵傘兵」秦良丰能走了！45分鐘走一圈　父淚喊：很不捨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／從甲殼蟲到特朗普　談大陸的不靠譜翻譯

國際火線／依然戀你如昔 從文翠珊看香港的英國情結

國際火線／終結冷戰的巫師：戈巴契夫是真實版哈利波特

國際火線／以國家悲劇打造個人喜劇：澤倫斯基的勝利

國際火線／只要大砲，不要娘砲！日本「大國再起」的思維

國際火線／紙老虎如何咬人？美國拿台灣當逗貓棒戲弄中國

國際火線／八月砲火再現？一戰悲劇的啟示

國際火線／一個瘋狂一個癡呆，哪個美國總統更危險？

國際火線／兩次頓巴斯戰爭，一齣冤冤相報的悲劇

國際火線／青春殺人者：美國校園槍擊案的永劫輪迴

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

辭法警顧中風母10年…孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

老公聞起來怪怪！她嗅出尪「罹患帕金森氏症」　還幫研發檢測用具

遊樂園排隊女被128m高掉落物爆頭　世界第二高雲霄飛車永久關閉

38歲日男靠「無所事事」養家　什麼都不做！到場1次現賺2100元

悚！波蘭出土「女吸血鬼」遺骸　「鐮刀抵著喉嚨」防她死而復生

家暴殺夫！女被迫看16人絞死畫面　嚇到心臟停止「屍體仍被上吊」

新冠疫苗常態化！美國計劃轉向每年接種一次　「像流感疫苗一樣」

「廣播移車」致7住戶溺斃停車場！負責人喊冤卸責：我又不是蠢蛋

山寨版iPhone 14 Pro Max搶先曝光！螢幕挖驚嘆號　2支新機一次看

飛國外做縮胃手術「內出血到死」　120kg胖男想省錢減肥竟送命

每天被「100隻猴攻擊」男墜落屋頂摔死　恐怖殺人猴群連奪3命！

1顆120元！彰化不二坊蛋黃酥代購飆天價　9／9、10開放門市購買

娜美爆連千毅：搞見不得光的醜事！看夫被抓「連發3符號」　第一反應曝

國三生宿舍建在倉庫「80人一間」！家長曬內部照怒檢舉：接受不了

老公聞起來怪怪！她嗅出尪「罹患帕金森氏症」　還幫研發檢測用具

賣屋繳稅「剝2層皮」好心痛？　專家教「3招」有感降稅

軒嵐諾肆虐南韓「罹難者上升到10人」　金世正、柳炳宰低調捐錢

陸「紅通人員」遭判沒收海外房產　新加坡等國承認判決開先例

女友嫌窮沒安全感「討500萬頭期款」當彌補！36K保全男崩潰吐5字

遊樂園排隊女被128m高掉落物爆頭　世界第二高雲霄飛車永久關閉

新北騎士迴轉撞對向機車！2騎士噴飛「手腳骨折」　現場一灘血

北市松山驚爆街頭性侵　夜歸女遭20多歲男尾隨壓地淫辱

國際熱門新聞

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

「烏克蘭正妹」色誘釣到俄軍　送炸彈大禮

她驗DNA發現男友是親哥　交往6年都上床了

日圓跌破24年新低再下探！　投行下修「最慘價位」

烏克蘭阿公太威　一把步槍擊落俄戰機

吹風機爆炸噴火球！　理髮店陷火海影片曝

比平常更持久！男友「親熱1細節」被抓包偷吃

特拉斯譯名太離譜！台媒被陸統一了？

軒嵐諾造成南韓10死2失蹤！

17歲男鐵軌旁拍唯美片　下秒遭火車撞飛影片曝

羅馬尼亞女記者揭發總理論文抄襲　遭人身安全威脅

台男持刀攻擊泰國加油站　無辜情侶座車被入侵

女王任命特拉斯就任首相　打破傳統在蘇格蘭就職

女被迫看16人絞死畫面　嚇死屍體仍被上吊

更多熱門

相關新聞

特拉斯任命3大臣　內閣4天王首無白人男性

特拉斯任命3大臣　內閣4天王首無白人男性

英國首相特拉斯（Liz Truss）今天任命夸騰為財政大臣、柯維立為外交大臣、布瑞弗曼為內政大臣，使得英國內閣包括首相在內的4個最高職位首次沒有一個白人男性。

拜登與新英相通話　持續在中國等全球挑戰上合作

拜登與新英相通話　持續在中國等全球挑戰上合作

特拉斯上任首致電澤倫斯基　接受訪烏邀請

特拉斯上任首致電澤倫斯基　接受訪烏邀請

特拉斯：國內外安全息息相關　將捍衛全球自由民主

特拉斯：國內外安全息息相關　將捍衛全球自由民主

女王任命特拉斯就任首相　打破傳統在蘇格蘭就職

女王任命特拉斯就任首相　打破傳統在蘇格蘭就職

關鍵字：

國際火線特拉斯Liz Truss川普

讀者迴響

熱門新聞

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

轟楊丞琳風向變了！鳳梨衰挨罵

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

Melody健檢突被告知「可能有鼻咽癌」！

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

楊丞琳海鮮風波後現身！　「0表情」陸網留言打氣

連千毅才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

楊丞琳稱家境差…被挖「3歲學芭蕾11年+戴牙套2年」！

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

楊丞琳沒吃過的豆腐魚「是那個魚」　價格曝

「夜晚想很多星座」Top 3 ！

更多

最夯影音

更多
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨
楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面