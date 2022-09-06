英國新首相特拉斯出任　外交部：盼拓展雙邊實質友好

▲英國新首相特拉斯（中）與前首相強生（右）。（圖／達志影像）

記者呂晏慈／台北報導

英國外相特拉斯（Liz Truss）5日在保守黨黨魁選舉中贏得勝利，並於6日接受英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）任命出任首相，籌組新內閣。對於英國保守黨透過內部民主程序順利選出黨魁出任首相，外交部說明，第一時間已訓令我國駐英國代表處向英國政府及人民，表達台灣政府與人民的誠摯祝賀與歡迎，同時轉致總統蔡英文的賀函，我國至盼未來與特拉斯首相領導的英國新政府密切合作，進一步深化雙方在各領域的友好關係。

外交部表示，英國新首相特拉斯曾多次公開宣示維持台海和平穩定的重要性，並於2021年開始推動建立全球「自由網絡」（Network of Liberty），主張以經濟、科技及安全防衛夥伴關係，聯合理念相近國家共同捍衛民主自由，維護以規則為基礎的國際秩序。

外交部指出，今年4月，特拉斯以外相身分發表極具全球戰略意涵的外交政策演說「地緣政治重現」（The Return of Geopolitics），明確呼籲北約盟友必須確保台灣等民主政體有自我防衛能力，同時點名中國必須遵守國際規則；針對中國月前以美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為藉口，在台灣周遭海空域實施軍事演習、發表對台政策白皮書等文攻武嚇的挑釁行動，特拉斯首相洞燭機先，呼籲全球民主陣營國家應持續確保台灣擁有自我防衛能力。

外交部強調，台灣與英國共享民主、自由、人權、法治等核心價值，近年來雙邊關係穩定發展，在科技合作、能源轉型、互換駕照、智慧城市、航空服務等領域進行廣泛合作，英國政府高層曾多次表達台海安全攸關英國利益，並多次公開強調維護台海和平穩定的重要性。

外交部補充，在國際地緣政治劇烈變化的關鍵時刻，台灣將持續與英國等全球理念相近國家攜手合作，強化民主韌性與團結，共同對抗威權主義的擴張與脅迫，我方深信在特拉斯首相的領導下，台英透過多元領域的深入對話交流，雙邊實質友好合作將邁向嶄新豐富的新頁。