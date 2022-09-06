不滿被擋路！外送員「一腳踹飛」保時捷後照鏡　直擊畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞6日出現令人震驚的一幕，外送員疑似不滿保時捷車主突然變換車道擋路，當場把保時捷左側後照鏡一腳踹飛，並迅速離開現場。這段過程全被後方轎車的行車紀錄器拍下，相關畫面已在網路瘋傳。

▲外送員經過保時捷旁邊時，直接抬腳，踢飛保時捷左側後照鏡。（圖／翻攝自臉書）

中國報報導，事發於6日上午8時許，就在新街場大道接近博特拉大學的路口處，當時路上有不少汽車與機車，出現稍微塞車的狀況。而保時捷車主似乎是想從右側車道切至中間車道，也有打方向燈，但後方不斷有機車經過，始終無法成功切換車道。依據畫面，一名騎著機車的外送員也經過這輛保時捷的旁邊，但疑似不滿對方擋路，直接一腳踢飛保時捷左側後照鏡。

這段過程全被後方車輛行車紀錄器拍下，如今引發網友熱烈討論。有人認為，保時捷車主在沒有看清楚路況的狀態下想切換車道，後照鏡被踢飛是活該，但也有網友覺得，機車與汽車當時並沒有發生碰撞，外送員的行為太過粗暴、不可理喻，且破壞他人財物屬於違法行為。也有人說，這段影片明顯拍下外送員的行為，呼籲保時捷車主報案處理。

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