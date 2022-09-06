烏克蘭威猛阿公「擊落Su-34戰機」就靠一把槍　俄軍26億飛了

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰事自2月開打迄今未歇，許多烏克蘭人選擇拿起武器奮力一戰。在烏克蘭北部切爾尼戈夫地區，退休男子費多洛維奇（Valeriy Fedorovych）發現一架俄軍蘇愷-34戰機（Su-34）後，爬上屋頂，拿起步槍成功擊落價值7400萬英鎊（約新台幣26億元）的戰機，獲得烏克蘭政府表揚。

綜合新聞週刊（Newsweek）、每日郵報等報導，依據烏克蘭國家邊境警衛隊發布的影片，費多洛維奇身上帶著步槍，穿越因俄羅斯軍隊入侵遭到戰火摧殘的切爾尼戈夫（Chernihiv）地區，說明當初是如何爬上屋頂，朝一架轟炸他城市的戰機開槍。

▲費多洛維奇擊落俄軍蘇愷-34戰機。（圖／翻攝自YouTube／Державна прикордонна служба України，下同）

他說，「我用我的棍子（步槍）『砰』的一聲，就像『砰』的一聲，一架俄羅斯蘇愷-34戰機就墜毀了。」這段影片被剪接插入一段蘇愷-34戰機被擊落的畫面，可見當戰機自空中墜落時，現場傳出陣陣歡呼聲與掌聲，但在片段中，並沒有見到費多洛維奇的身影。

費多洛維奇更秀出被摧毀的俄羅斯戰機殘骸，外傳他把這些殘骸存放在自家車庫中。烏克蘭國家邊境局把費多洛維奇稱為英雄，並頒發國家榮譽勳章，表彰他在保護國家邊境方面的貢獻。

面對俄羅斯軍事行動，烏克蘭許多平民都表現出非凡勇氣，費多洛維奇只是其中一人。今年2月27日，64歲烏克蘭男子狄德科夫斯基（Valentin Didkovskiy）在基輔州布查鎮發現俄軍軍隊，決定獨自採取行動。

「我看到一大群俄軍武裝部隊從布查火車站的方向過來」，狄德科夫斯基拿起榴彈發射器與手榴彈，走到房屋後方，在經過裝甲運兵車、坦克，也發現一輛載運油的卡車，「它停了下來，我就發射榴彈發射器，當擊中之後，一切都著火了。」

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