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研究：G7各國企業現有減排承諾　無法實現巴黎氣候協定目標

▲▼工廠,煙囪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一項國際研究發現，G7各國企業現階段的減排目標無法實現巴黎協定的1.5℃減排承諾。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

路透社引述研究指出，七大工業國組織（G7）的企業實體目前提出的減少排放目標，將無法實現巴黎氣候協定的減排承諾，也就是將溫度升幅控制在1.5℃之內。分析顯示，到2022年底歐洲企業的排放量若不改變，將來可能會使平均氣溫升幅達到2.4℃。

根據非營利資訊披露平台CDP與跨國管理諮詢公司「奧緯諮詢」（Oliver Wyman）6日公布分析結果，發現由英國、加拿大、法國、德國、義大利、美國和日本所組成的G7國家，企業的減排目標整體仍維持在比工業革命前均溫上升2.7℃的暖化進程軌跡上，將無法達成巴黎協定中控制在1.5℃的減排承諾。

路透報導指出，根據2015年巴黎氣候協定，聯合國成員各國同意盡快降低溫室氣體排放，將全球暖化控制在比工業革命前平均溫度升高2℃以內，並且努力將升幅限制在上1.5℃之內。科學家廣泛認為，實現這項承諾才能避免一些最為嚴重的氣候變遷影響。

CDP的資本市場全球總監Laurent Babikian聲明稱，「任何國家的企業如此缺乏集體的減排野心都是不可接受的，何況是世界上最發達的經濟體。」他補充，雖然減少排放的趨勢正在增強，但隨著11月將在埃及登場的2022年聯合國氣候變化會議（COP27）日程逼近，各國必須實現維持生命系統的1.5℃目標。

研究指出，美國、加拿大的企業集體減排速度，分別只能將暖化控制在2.8℃和3.1℃的溫度升幅，「這在很大程度上，是因為企業完全缺乏目標所導致，而非目標不夠遠大。」另外，在G7之中，德國、義大利與荷蘭的企業減排目標則最有雄心，平均可維持在2.2℃的溫度升幅，法國為2.3℃，英國則是2.6℃。

奧緯的金融服務合夥人James Davis說，這項分析突顯出企業在率先企圖實現目標的雄心與意願上，有著巨大差異，而且迫切需要更進一步、更快速地推廣最佳地減排作為。

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