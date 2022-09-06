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英相強生發表卸任演說！細數任內3大成就　籲保守黨團結支持特拉斯

記者葉睿涵／綜合報導

英國執政保守黨在5日選出新黨魁，外交部長特拉斯（Liz Truss）以小幅領先當選，也宣告著現任首相強生（Boris Johnson）即將離職。強生在當地6日上午7時30分（台灣6日下午2時30分）在唐寧街外發表卸任演說，回顧了自身在任3年的成就，同時也呼籲保守黨的黨員要團結一致、為新首相提供強力支持。

▲▼ 英國首相強生6日發表卸任演說。（圖／路透）

▲英國首相強生6日發表卸任演說。（圖／路透）

綜合BBC等外媒報導，強生6日在倫敦唐寧街10號前方發表卸任演說，這也是他此次坐上首相位置的第1139天，現場聚集不少人潮。他在演說中首先感謝大家一早就來到現場見證他「權力交接」的時刻，並讚揚了他的內閣部長們在英國退歐（Brexit）、新冠疫苗推廣，以及對抗俄羅斯方面所作的努力。

▲▼ 英國首相強生6日發表卸任演說，現場聚集不少人潮。（圖／路透）

▲英國首相強生6日發表卸任演說，現場聚集不少人潮。（圖／路透）

強生表示，他為履行了當選時對保守黨的承諾而感到自豪，「我現在就像一枚完成使命的火箭推進器，接下來將輕輕地重返大氣層，悄無聲息地落在太平洋上某個不為人知的角落」。強生接著聊到能源危機，聲稱特拉斯所帶領的保守黨政府將幫助人們度過這場危機，「如果普丁認為他可以通過勒索和恐嚇英國人民來取得成功的話，那就大錯特錯了」。

▲▼ 英國首相強生6日發表卸任演說 。（圖／路透）

▲強生在發表演說前與妻子牽手走出唐寧街10號 。（圖／路透）

他補充，目前英國正處於非常困難的時刻，他將為即將上任的政府提供最熱烈的支持，「我也要對我的保守黨同胞們說，是時候結束政治鬥爭了夥計們，是時候支持特拉斯了」。強生也感謝過去3年來所有照顧他與他家人的人，還特別提到他的狗迪靈（Dilyn）與唐寧街的貓賴瑞（Larry），「如果迪靈與賴瑞都能夠擱置分歧，那麼保守黨也可以」。

▲▼ 英國首相強生6日發表卸任演說。（圖／路透）

▲英國呼籲黨內成員不要再進行政治鬥爭，團結支持特拉斯政府。（圖／路透）

強生在演講最後感謝選民給他服務國家的機會，並在如雷般的掌聲中離開演講台。他將在稍後與剛當選保守黨黨魁的特拉斯，一起動身前往蘇格蘭，覲見正在巴爾莫勒爾城堡（Balmoral）避暑的英女王。屆時，強生會正式遞交辭職信，再由女王任命特拉斯為新任首相。特拉斯將成為英女王在位70年的第15任首相，而她也是英國的第3位女首相。

▼強生在如雷般的掌聲中離開演講台。（圖／路透）

▲▼ 英國首相強生6日發表卸任演說。（圖／路透）

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