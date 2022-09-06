單親媽嫁大21歲養父！網驚「根本性誘拐」　她霸氣示愛：又不違法

▲大馬25歲單親媽媽嫁給46歲「養父」，卻被網友質疑。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞25歲單親媽媽米拉（Mira Zaini）最近與認識了1年的46歲丈夫再尼（Zaini Ramli）結婚，沒想到卻因為她將丈夫稱為「養父」，而在網上掀起輿論風波。不少網友擔心她自小被性誘拐，不過米拉卻不甩大家的質疑，大膽對「養父」示愛，還強調她與「養父」的結合未違反伊斯蘭教義。

綜合當地媒體報導，育有一名3歲兒子的米拉，最近在TikTok宣布自己與大21歲的「養父」結婚，沒想到卻引來網友質疑，擔心她自小就被「養父」性誘拐。米拉隨即澄清道，她與「養父」是一年前在油棕園工作時才認識對方，「他不是領養我的養父，這只是一個稱呼，因為他已經46歲了，我不能叫他哥哥」。

在回憶與「養父」相識的過程時，米拉表示自己一直很喜歡40歲以上的「大叔」型熟男，「我在第一次見到養父時就被他深深吸引，他的鬍鬚看起來很像以前的演員依曼馬南（Eman Manan），再加上他的個性很好，不介意我是一個離過婚的女人，因此我很快就愛上了他，並希望他和我結婚」。

米拉指出，「養父」一開始知道她的心意時感到非常驚訝，不過在米拉強調自己不是在開玩笑後，「養父」便決定接納米拉、和她共組家庭，「雖然養父和我爸媽年齡差不多，但對我而言，年齡只是一個數字，最重要的是他願意負起承擔家庭的責任。我很感謝丈夫一直都很包容我，也要感謝父母沒有阻止我的戀情」。

對於許多網友因為米拉將丈夫稱呼為「養父」，而認為丈夫可能曾經性誘拐她，米拉指出，「我不在乎別人怎麼想，我只是單純地想這樣稱呼他，養父並不是我的父親，也不是別人的丈夫，因此我們的結合並沒有違法伊斯蘭教義。」她也希望藉著自身的經歷，鼓勵那些還在尋找緣分的人，「不要氣餒，可能你的另一半還沒出生，但不用擔心，上蒼自有安排」。