南韓「軒嵐諾風災」至少2死9失蹤　其中7人被淹地下室！急抽水搜救

記者張寧倢／綜合外電報導

颱風「軒嵐諾」6日凌晨直撲南韓，雖然是快閃登陸約2個半小時，卻帶來極端的暴雨、強浪和淹水災情，綜合南韓媒體報導，各地已累計2人死亡、9人失蹤，其中有7人都是在浦項市一處公寓地下停車場中失去聯繫，由於暴雨這處地下停車場面臨淹水，消防當局正盡速實施排水作業，以利搜索失蹤者。

▲南韓蔚山廣域市面臨軒嵐諾颱風來襲，原本平靜的海岸捲起驚人大浪。（圖／路透）

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》報導，軒嵐諾颱風6日凌晨4時50分從巨濟市附近登陸南韓，上午7時10分從首爾東南方307公里處的蔚山市向東海（日本海）離開，軒嵐諾的風速與強度和2003年南韓史上最具破壞力之一的颱風「梅米」幾乎相同。

報導稱，軒嵐諾風災已經造成東南部慶尚北道浦項市、慶州市各有1人死亡。其中浦項市1名75歲婦人上午7時57分與丈夫、女兒一起步行前往避難所，她卻在南區烏川邑公路上被大水沖走後失蹤，1個多小時被發現死亡。另外，慶州鎮亨洞某戶住宅內則有1名80多歲老婦被埋於土堆中身亡，消防人員推測是隔牆無法承受土壓重量而倒塌，大量泥沙才會湧入家中。

▲颱風軒嵐諾侵襲南韓，慶尚北道浦項市到處淹大水。（圖／達志影像／newscom）

此外，南韓也傳出至少9起失蹤案，蔚山市一名25歲男子凌晨1時左右酒後墜溪，就此下落不明。有報導指出，男子昨夜是與6名同行友人在溪邊泡腳玩耍時落水。浦項市1名男子在暴雨中被水流沖走後失蹤，烏川邑仁德洞一處公寓的地下停車場被暴雨淹沒，警方上午9時10分接獲報案稱，有人去取車後便失聯，消防部門動用8台抽水設備與30名人力進行排水作業，目前估有7人失蹤。

▲南韓慶尚北道慶州市道路被氾濫的大水沖毀，當地也有1名8旬老婦人在家中被土石掩埋死亡。（圖／達志影像／newscom）

報導稱，凌晨開始浦項就一直處於颱風的受影響範圍，平均每小時下了110毫米的暴雨，57歲生魚片店老闆鄭鍾元（音）表示，「父親說他活了90年，這樣的颱風災情還是第一次。」他店面周邊一帶的道路淹水達到成人腰部的高度，即使颱風退去，漁網等維持生計的物品也已經一起被沖走，他搖頭說，「真的很像拍了一部災難電影，如果大雨再多下個2小時，人命損失應該會很嚴重。」

▲軒嵐諾在浦項市港口掀起災難般的巨浪，當地民眾認為比2003年梅米颱風時的災情更嚴重。（圖／路透）

浦項市84歲奶奶金敏秀（音）說，「梅米颱風時河水（七星川）也滿出來了，但房子卻沒有像這次一樣嚴重淹水，在社福會館避難過後，想回家看看，結果到處都被水淹了。」她一邊把雨靴裡的積水倒出，一邊盡力擠出眼裡的笑意，但眼眶卻變紅了。

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