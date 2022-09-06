炮彈一爆「8千枚飛鏢彈」炸出　瞬間撕裂人肉！俄軍武器內部照曝光

▲俄軍一枚122毫米口徑的3Sh1火炮，內部竟有上千枚密密麻麻的飛鏢彈（fléchettes）。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

俄軍入侵烏克蘭期間，在首都基輔近郊布查鎮（Bucha）屠殺平民，甚至投下致命的飛鏢彈（fléchettes），這是一種小型拋射武器，雖然長度僅3-4公分，卻能夠撕裂人肉，在一戰時期殘害無數性命。最新流出照片顯示，俄軍一枚122毫米口徑的3Sh1火炮，內部裝設密密麻麻的飛鏢彈，據信高達8000枚，能在爆炸時瞬間射出，奪走人命。

綜合外媒報導，炮彈從坦克或砲管發射不久後，定時引信就會引爆，飛鏢彈也往四面八方射出，在爆炸點寬300公尺、長100公尺的錐形彈道範圍內，任何人都可能受傷或被殺害。

《衛報》報導，烏克蘭法醫皮羅夫斯基（Vladyslav Pirovskyi）指出，布查鎮至少數十位平民慘遭飛鏢彈殺害，他的同事在附近地區驗屍時，也在許多死者身上發現極細、指甲狀的金屬物體，「這些遺體大多來自布查鎮及伊爾平（Irpin）地區」。

▲飛鏢彈尺寸迷你，殺傷力卻很大。（圖／達志影像／美聯社）



布查鎮居民查穆特（Svitlana Chmut）返回家園後，也在菜園裡發現許多飛鏢彈，有些落在蔬菜之間，有些深深嵌入掩蓋汽車的防水布。她接受《華盛頓郵報》採訪時說，「如果你們在我房子附近的地面上仔細看看，會發現更多。」

國際特赦組織（Amnesty International）曾指出，飛鏢彈是一種殺傷力極強的武器，被設計用來穿透茂密植被，打擊大量敵軍士兵，「永遠都不應該被用於高樓林立的平民區。」

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