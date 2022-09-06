女主播報一半狂吃螺絲！「眼斜手麻」無法認字　送院才知已中風

Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf — Mike Sington (@MikeSington) September 5, 2022

記者葉睿涵／編譯

美國俄克拉荷馬州一名女主播3日在進行新聞直播時突然中風，導致她說話結巴，被迫中止新聞播報，緊急送院治療。她最近在推特向觀眾們報平安，同時也還原了當時的情況，希望能喚起人們對中風的意識。

據《紐約郵報》報導，在美國NBC從事新聞工作的朱莉清（Julie Chin），在當地3日的新聞直播中突然發病，「我在播報美國航太總署（NASA）取消火箭發射時，突然感覺一隻眼睛失去了部分視力，不久後手和手臂也開始有麻木的感覺，而且無法唸出我面前提詞器上的單詞」。

▲美國女主播朱莉清在日前的新聞直播突然中風。（圖／翻攝自推特）

從直播畫面可見，朱莉清在身體出現狀況後，十分努力地想要讓自己把新聞報完，於是她開始重複自己說的話，但是在掙扎幾秒鐘後，她不得不向觀眾道歉，承認自己有點不對勁，然後迅速將畫面交給氣象主播安妮布朗（Annie Brown）。

朱莉清之後沒有再回到節目，因為她的同事迅速撥打了911，將她送入院。她事後表示，「我在節目開始前的感覺十分良好，所以我發現自己沒辦法唸稿時，就知道我有大麻煩了。」朱莉清在醫院接受了一系列檢查後，被醫師確診為輕微中風，「目前還有很多問題，但還好我應該沒事」。