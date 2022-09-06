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強生將發表卸任演說！　新英相特拉斯內閣成員曝光「沒有他」

▲▼ 英國新首相特拉斯（Liz Truss）與強生（圖／達志影像）

▲英國新首相特拉斯（Liz Truss）與強生。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

英國新首相特拉斯（Liz Truss）6日即將接下大位，將前往蘇格蘭與女王伊莉莎白二世見面，並任命新內閣部長。不過在這之前，現任的強生（Boris Johnson）會先發表卸任演說，並正式向女王遞交辭呈。預計特拉斯上任後很快就會展開內閣改組，外傳部分重要內閣職位已有確定人選，但並不包括前財政大臣蘇納克。

綜合天空新聞、路透報導，強生將於當地6日上午7時30分（台灣6日下午2時30分）在唐寧街外發表演說，接著他與特拉斯將各自搭乘飛機前往蘇格蘭城市亞伯丁（Aberdeen）與女王會面。強生將於當地11時20分先一步抵達，正式向女王遞交辭呈。

在強生離開後，特拉斯將與女王進行私人會面，於當地下午12時10分左右抵達巴爾莫勒爾（Balmoral），屆時將被任命為英國新任首相。預計這場會面將持續約半小時，特拉斯會後將飛回倫敦，並於當地下午4時（約台灣6日晚間11時）發表成為首相後的第一場演說。

特拉斯將拿到核密碼，也會致函攜帶三叉戟（Trident）核飛彈的潛艇指揮官們，告知若政府在核攻擊中被消滅該怎麼辦。

預計特拉斯上任後就會展開內閣改組。依據消息，目前部分重要內閣職位人選已確定，將由特拉斯最親密盟友擔任，包括現任就業暨退休保障大臣柯菲（Therese Coffey）有望成為新任衛生大臣、夸騰（Kwasi Kwarteng）將出任財政大臣、柯維立（James Cleverly）接外交大臣一職。

另據衛報，蘇納克預計不會出任特拉斯政府的內閣部會首長，打破大多數黨魁之戰落選一方會獲得職位的傳統，「（入閣）不在我考慮的範圍內。」

▼ 英國前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／達志影像／美聯社）

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