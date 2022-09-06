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女友學歷低「醫師小開堅持娶了」　生3孩都高顏值...20年後崩潰了

▲▼結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲老婆學歷低，他堅持娶進門，如今孩子大學也落榜，讓人夫好崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

「不聽老人言吃虧在眼前！」一名網友透露，友人是含著金湯匙出生的小開，更是學霸醫師，20年前愛上學歷低的女友，不顧長輩反對，堅持娶進門，還生了3名高顏值的孩子，一路砸大錢培養孩子讀書，更讓他們讀北市最貴的學區學校，怎料兒子大學落榜，女兒高中也落榜，讓友人超鬱卒，不知如何面對家裡兩老。

一名網友在臉書《匿名2公社》分享友人的真實案例，好友是名醫生，也是某中小企業的小開，回到20多年前，友人與同診間的同事相戀，同居後也決定要結婚，想當然，重視門當戶對的長輩無法接受未來媳婦「學歷低且家境貧寒」。

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但友人娶定了，爸媽只好退步開一條件，就是女方只要考上大學，就願意讓兒子迎娶進門。女方整整考了3年，無奈考不上任何大專院校，就連日夜間二專、三專都落榜。

期間，友人先是對爸媽說謊分手，接著獲取爸媽千萬金源開診所，再先斬後奏把女友娶進門。原PO說，婚後女方爭氣生下1男2女，孩子們也遺傳到媽媽高顏值，友人也砸大錢在北市蛋黃區置產，讓孩子讀最好的學區學習讀書，也栽培孩子學才藝。

「然而基因的力量很強大...」原PO曝20年後的現況，現今大學錄取率這麼高，友人的兒子卻考不上大學，最後重考；女兒則是高中落榜，送到私立女中，而今年考到北市某私立大學。

正因為友人是書香世家，兩老非常看重後代的教育程度，鬱卒到不行的友人便跑來找原PO訴苦。對此，原PO也愛莫能助喊話，「不聽老人言吃虧在眼前...我都不知道怎麼安慰他。」

文章曝光後，網友質疑「現在考不上大學真的也是奇葩，零分都能上了」、「女方重考了三年都考不上任何大專院校，不管是日夜間部二專三專都考不上？」「是我認知不足嗎？醫院診間同事，怎麼會沒有大學以上畢業」、「學校考不上？現在的爛學校，只要有錢，隨便考一下就能讀了」。

另有網友認為，「會讀書的未必一定有成就，很多成績好的，長大都是給『不會讀書的人』打工幹活的」、「家世這麼好，小孩只要品性優良、價值觀正確，學歷根本不重要」、「現在這年頭顏值才是正義吧」、「直接送國外發展，會獨立很多，至少多學了一項語言」、「上天是公平的，有些人就是不會念書，但要看的是他的品性及其他的優點吧！會念書不代表一切，沒什麼好安慰」。

對此，原PO補充回應，關於孩子考不上大學一事，「今年還是有200多個人落榜」，至於媽媽20多年前也沒考上學校也是真的，「女方確實是完全都沒有考上任何的學校。」

▲▼ 。（圖／翻攝匿名2公社）

▲網友熱議。（圖／翻攝匿名2公社）

本站報導《分發入學放榜！錄取率98.94%再創新高　落榜269人寫新低》，111學年大學考試分發已於8月放榜，大學考試入學分發委員會指出，今年登記志願人數共2萬5297人，錄取人數為2萬5028人，錄取率98.94%，比去年錄取率97.98%還高，再創歷史新高，今年落榜人數為269人，相較去年700人又約少了431人，寫下近11年新低。

考分會執行秘書、成大教務長蔡群立指出，今年有269位考生未錄取，這些考生所填寫志願數平均為29個，也有只填寫一個志願者，而未錄取原因，以分數未達最低錄取標準者為最多，約佔 75%，其次為檢定或採計科目未報考者，約佔 13%。

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