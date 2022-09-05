iBike、電動公車量全台第一　台中空污改善「PM2.5創新低」

▲iBike、電動公車量全台第一，台中空污改善奏效「PM2.5創新低」。（圖／台中市環保局提供）



記者游瓊華／台中報導

為了改善空汙，台中市政府積極推動低碳排運具、空汙檢測改善等，環保局長陳宏益日前在空品改善暨淨零碳排研討論壇表示，台中市近年空氣品質改善卓越，今年至8月底PM2.5濃度更由107年平均每立方公尺18.8微克改善至12.6微克，低於國家空氣品質標準15微克，創下歷年最佳空氣品質紀錄，更成為中南部地區第一個符合空品標準的縣市。

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▲台中iBike租借站目前已建置近1200站，為全台站點最多。（圖／記者游瓊華翻攝）



陳宏益表示，市長盧秀燕上任後積極治理空氣品質，加上有效執行「藍天白雲行動計畫」，透過科技、低碳、綠能達成永續發展，另為達到淨零排放，除要求企業減少排放，市府也透過捷運、公共自行車等大眾交通工具，減少通勤空污，如iBike租借站從原329站，計劃再增1000站，達3倍增目標，目前已建置近1200站，為全台站點最多。

▲汰換市區公車進度超前，台中電動公車總數達322輛居全國第一。（圖／記者游瓊華翻攝）



不僅iBike租借站全台最多，台中市政府也引進2.0E電輔車，為六都中唯一在公共自行車系統中導入電輔車的城市；台中市電動公車數量更是全國第一，目前共240輛投入市區公車營運，加上已核定補助的車輛數，台中市電動公車將達322輛，市府持續透過各種大眾運輸，節能減碳維護空品。