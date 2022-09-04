美艦穿越台海「北京異常低調」　專家點出4原因：升級局勢沒意義

▲美軍巡洋艦「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville）及「安堤坦號」（USS Antietam）8月28日通過台海。（圖／翻攝自第七艦隊官網）



記者吳美依／編譯

美國海軍8月28日派遣2艘巡洋艦通過台灣海峽，實踐國際水域自由航行權，但中國回應卻異常低調、淡化處理，讓各界專家感到十分詫異。對此，2名專家提出4種可能原因，包括國際反彈、避免誤解、防止美中合作領域遭受波及，以及習近平對美國11月期中選舉的盤算。

CNN報導，美軍近年已執行類似通行任務數十次，但這是睽違至少4年以來，首次派遣2艘巡洋艦一起通過。解放軍東部戰區司令部表示，他們正在持續監控情勢，維持高度警戒，並且「準備好阻止任何挑釁」。就連以沙文主義及堅定民族主義評論聞名的官媒《環球時報》也僅報導，2艘美軍巡洋艦的出現「對中國安全沒有帶來實際威脅」。

▲2021年3月，美中最高級別外交官在阿拉斯加展開會談，是拜登上任後兩國首次高層會晤。（圖／路透）

新加坡拉惹勒南國際研究學院（RSIS）學者許瑞麟（Collin Koh）指出，與過去類似情況相比，北京本次聲明相對溫和，可能原因有三個。

首先，北京對「國際反彈」抱持警惕態度，因為任何限制美國海軍通行台海的意圖，都可能被視為對「他國船艦通行權」的威脅。其次，裴洛西訪台後，北京暫停與華府的關鍵軍事溝通管道，雙方海軍互動時產生誤解的風險提高。第三，美中在其他領域仍有合作，而北京不希望這些領域也受到波及，「進一步提高可能升級為衝突的緊張局勢，是沒有意義的。」

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）



前美軍太平洋司令部聯合情報中心作戰主任舒斯特（Carl Schuster）則提出第4種可能性，他認為，隨著美國11月期中選舉將至，習近平將避免任何共和黨或其他對中鷹派的勝選機會，以免未來美國參眾2院頒布更強烈支持台灣、限制中國在美投資及影響力的法案。

舒斯特也認為，美軍8月28日通行台海，不太可能被視為一種聲明，而是合理的軍事計畫，「考量到中國威脅及近期對國際水域發射導彈……讓2艘軍艦一起通過這片水域，似乎是謹慎作法。」他預期，美國海軍會一如往常定期通過台海，「根據國際法，這是國際水域，所以其地位沒有任何官方爭議。美國海軍通行，低調而有效地表達了這一點。」

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