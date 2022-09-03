嬰兒車夾手！幼童指尖慘被剎車輪恐怖截斷　知名品牌急召回1.4萬輛

▲美國UPPAbaby的推車因後輪使用的是開放式剎車盤，可能會引發截肢意外，因此該品牌主動召回逾1.4萬輛嬰兒推車。（圖／翻攝自CPSC官網）

記者葉睿涵／編譯

美國知名嬰兒推車品牌UPPAbaby日前傳出推車後輪剎車盤卡住兒童的指尖，導致幼兒的手指不幸被截斷。相關製造商在當地9月1日發布聲明，主動召回市面上的1.4萬輛同款推車以進行更換。

據CNN報導，美國消費者產品安全委員會（CPSC）9月1日發布聲明，宣布召回UPPAbaby旗下全地形山脊款（All-Terrain RIDGE）的慢跑推車，因為相關推車的後輪使用的是開放式剎車盤，因此如果有兒童在使用推車時將指尖卡在開口處，可能會引發截肢或割傷意外。

目前該機構已接獲一起意外事件，一名孩童因指尖在使用過程中不幸被後輪剎車盤卡住而被截斷，不過兒童在事發當時並未坐在嬰兒推車內。報導稱，有問題的嬰兒車款是以1401RDGUS為開頭，生產時間為2021年10月至2022年8月，消費者可以在後輪上方的框架右側尋獲產品序號列。

這款零售價約為600美元（約1.8萬元台幣）的嬰兒推車在各大通路均有銷售，但亞馬遜網站在意外發生後已將該產品下架。消費者產品安全委員會指出，消費者應立即停止使用相關推車，並盡快與製造商聯繫，以免費更換剎車盤。