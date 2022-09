俄舉辦戈巴契夫告別式！靈柩蓋國旗抬入工會大廈　民眾排長龍獻花

▲俄羅斯9月3日在莫斯科工會大廈為蘇聯最後一任領導人戈巴契夫舉行告別式,現場有多名民眾排隊等候進入會場瞻仰遺容。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

蘇聯最後一任領導人戈巴契夫(Mikhail Gorbachev)在當地8月30日病逝,享耆壽91歲。俄羅斯9月3日在莫斯科工會大廈的圓柱大廳內為其舉行告別儀式,現場有多名民眾正在排隊等候進入會場瞻仰遺容。

據《華盛頓郵報》報導,戈巴契夫因長期重病醫治無效,在當地8月30日晚間去世。莫斯科政府沒有為這名蘇聯最後一任領導人舉行國葬,僅在莫斯科工會大廈的圓柱大廳內為其舉行公開的告別儀式,並開放讓所有民眾參與哀悼。

從現場畫面可見,戈巴契夫覆蓋俄羅斯國旗的靈柩目前已被抬入工會大廈,大廈外也有不少民眾排著長長的隊伍,等候進入會場致哀。儀式結束後,戈巴契夫將被送往新聖女公墓,並安葬於他妻子賴莎(Raisa)的墓地旁邊。

Russian President Vladimir Putin has bid farewell to late Soviet President Mikhail Gorbachev and laid flowers at his coffin pic.twitter.com/aM94KcSYyn