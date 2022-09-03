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送行竟跟亡父一起上路！孝子「空中灑骨灰」　下秒意外墜機罹難

▲▼小型飛機、小飛機、輕型飛機。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國男子搭乘小型飛機灑骨灰，結果墜機身亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國明尼蘇達州的58歲男子切門斯基（Lee Cemensky）為了完成父親的遺願，上周租了一架小飛機，從空中灑下亡父的骨灰。不料，飛機卻意外墜毀在一片樹林中，切門斯基和61歲飛行員強森（Douglas Johnson）罹難身亡。警方表示，失事飛機是「自製的」。

據《鏡報》、《時人》報導，現年58歲的切門斯基才剛經歷喪親之痛，他的80歲老父親8月7日在家中離世。警方表示，為了完成父親遺願，切門斯基向同樣來自克羅溫郡（Crow Wing County）艾米麗市（Emily）的強森租賃一架小飛機，強森一邊駕駛飛機，切門斯基一邊從空中灑下亡父的骨灰。

▲▼小型飛機、小飛機、輕型飛機。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲警方表示，失事飛機是自製的。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

克羅溫郡警方於8月28日收到通知稱，「有一架飛機起飛，但沒有抵達目的地」。然而，才過不到2小時，他們的搭乘飛機就在當晚8時30分時被發現墜毀於一片樹林之中，切門斯基和強森雙雙罹難。克羅溫郡警長辦公室的警官卡增伯格（Craig Katzenberger）表示，這架飛機是「自製的」，聯邦航空管理局和國家運輸安全委員會已經介入調查這起墜機事件。

報導指出，強森經營一家名為「Fly the Swan」的公司，聲稱提供一種特殊的輕型運動飛機，將客戶送上空中，讓乘客體驗鳥瞰湖泊、大地的美景，以及從水面起飛並輕輕降落的飛行快感，收費從10分鐘50美元（約新台幣1500元）到30分鐘95美元（約新台幣2850元）不等。

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