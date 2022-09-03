川普住宅私藏逾萬政府文件！抄家清單曝光　48機密文件消失引猜疑

▲法院2日公開FBI從川普住處尋獲的文件清單，顯示川普私自在海湖莊園收藏了逾萬份政府文件，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國聯邦法官9月2日公開文件清單，顯示聯邦調查局（FBI）上月在前總統川普位於佛州的住處「海湖莊園」（Mar-a-Lago）進行搜查時，查獲了超過1.1萬份政府文件，以及48個被標記為「機密」的空文件夾。

據路透社報導，FBI上個月在川普住處進行大規模突襲搜索時，帶走了大量機密文件，其中包括了1.1萬多份的政府文件和照片。美國聯邦法官2日公開文件清單，顯示被查獲的1.1萬多份文件中，有18份文件的機密等級為「最高機密」，54份為「機密文件」，另外還有31份「保密文件」。

此外，FBI也在海湖莊園尋獲90個空文件夾，其中有48個被標記為「機密文件」，且有多個空文件夾有「需交還軍方」字樣。從法庭文件可見，川普家中這些帶有分類標記的文件，有部分被放置在混雜了報紙、雜誌、書籍、衣服及其他個人物品的箱子內，但當局目前還不清楚為什麼文件夾是空的，也無法確認相關文件是否已丟失。

報導稱，從川普家中尋獲空文件夾一事引發人們的疑慮，即美國政府是否已回收川普離開白宮後所保留的所有機密文件。美國司法部表示，FBI目前已完成對查獲物品的初步審查，並將對相關物品進行進一步評估與採訪更多證人。