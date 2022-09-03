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日本入境再放寬「可自由行動」！　7日起開放無導遊團客

▲▼ 日本疫情／日本確診數節節攀升，圖為東京街道。（圖／達志影像）

▲ 日本7日起開放無導遊團客，尚未開放自由行。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本首相岸田文雄8月底宣布，將開放團客赴日旅遊不須導遊陪同，國土交通省觀光廳修正後的外國觀光客入境指引顯示，7日起開放無導遊陪同的外國觀光團入境，旅遊期間團客可自由行動，但仍未開放自由行。

日本8月31日宣布進一步鬆綁入境限制，7日起放寬單日入境人數上限、開放無導遊團客入境，且打滿3劑疫苗者不須提供72小時內PCR陰性證明。

NHK報導，日本觀光廳修正觀光客入境相關指引，將使遊客能夠更自由決定行程，但也要求旅行社須確保取得遊客在日期間的聯絡方式。

日本2日公布的新版指引顯示，自由行依然尚未開放，但7日起接受由旅行社安排好「機加酒」的團客，不論有無導遊陪同皆可入境。且目前團客入境前須事先確定所有行程，但7日起便允許遊客自行安排觀光及用餐等行程。

綜合《朝日新聞》等，旅行社業者會在遊客入境日本後與他們聯絡，要求徹底做好戴口罩等基本防疫措施，並取得他們在日期間的電話號碼、信箱等，以便在遊客身體不適或出現確診者的狀況下加以應對。

日本觀光廳也表示，6月重新對外國遊客重開國門後，截至目前未接獲團客確診的通報，今後將在徹底防疫的同時逐步開放更多遊客訪日。

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