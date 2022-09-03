快訊／涉廢棄物掩埋工程弊案　布袋鎮長陳鳳梅貪污罪10萬元交保

▲布袋鎮長陳鳳梅 。（圖／翻攝臉書）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣布袋鎮長陳鳳梅、布袋鎮公所建設課長等10餘人疑涉及貪汙治罪條例，2日布袋鎮公所等多處遭搜索，檢方並傳喚相關人等到案說明，經十餘小時偵訊後，陳鳳梅等三人被交保，另兩名業者一遭聲押，另一人因涉其他案件被發監執行行。至於也遭調查的縣議員羅士洋，透過律師請假，將擇日再到案說明。

檢方2日上午指揮廉政署、市調站等單位，分別前往布袋鎮公所、陳鳳梅住處、議員羅士洋服務處等地搜索，查扣文件、手機等證物，經檢察官漏夜偵訊，陳鳳梅10萬元交保、方姓科長及謝姓土方廠商5萬元交保，王姓土方業者遭檢方申請羈押，楊姓土方業者因曾違反廢棄法處離錢姓發監執行，其他人等訊後飭回。

▲縣議員羅士洋 。（圖／翻攝臉書）

嘉義地檢署表示，日前接獲檢舉，指陳鳳梅、羅士洋涉及工程弊案，經搜查發現一工程土地遭非法掩埋事業廢棄物，檢方擴大追查發現不法，僅羅姓議員因個人私務向檢察官申請延後到案說明以外，陳鳳梅10萬元交保，還有公所建設課長及涉案土方業者等人，等10餘人遭約談。

據了解，嘉義縣近年來在布袋、義竹等鄉鎮進行漁電共生開發，據了解，檢調追查的案件與布袋鎮開發漁電共生案有關，疑與包商使用營建事業廢棄物回填漁塭，涉及違反廢棄物清理法、貪污治罪條例圖利等罪嫌，外傳羅士洋疑似擔任包商與公所的中間人，正待羅本人到案親自向檢調說明釐清。