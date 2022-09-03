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8月300共機越台海中線！比去年總和多150倍　日媒：陸威懾已成常態

▲共機近來頻擾台。（圖／路透社）

▲中國8月派出了300架共機越過台海中線，比過去一年的總和高出150倍。（圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

中國8月針對美國眾議院議長裴洛西訪台一事，在台灣附近海域舉行「環台軍演」，期間共有約300架共機飛越台灣海峽中線，單只一個月就比過去一年的總和高出150倍。此外，隨著中國無人機近日頻頻飛至金門多地進行擾台活動，中國對台的軍事威懾已成常態。

據《讀賣新聞》報導，台灣海峽中線是中國與台灣兩岸的分界線，不過由於台海的寬度只有約130至410公里，因此中國的超音速戰機只要越過中線，幾分鐘就能抵達台灣本島。《讀賣新聞》根據台灣國防部公佈的數據做出統計，發現中國自裴洛西在8月3日訪台後，除了27日和31日，幾乎每天都會派戰機飛越台海中線。

報導稱，相比於去年只有2架飛機越過中線，中國在8月份就派出了300架共機越界，比過去一年的總數激增了150倍，使得台海中線「變得模糊不清」。此外，台灣國防部也證實，中國在台灣附近海域的軍艦總數達到了約190艘。

中國軍隊在上個月的軍演中，首次將台灣東海岸設置為實彈演習場地，顯示共軍如今已將活動範圍擴大到了台灣東部和東南部海域，導致專注於防禦西方的台灣，現在也面臨來自東方的壓力，台灣的防衛作戰範圍被壓縮，而中國對台的軍事威脅也逐漸升高。

與此同時，中國無人機近日也頻頻飛至金門等離島，顯示中國對台的軍事威懾已成常態。在擾台活動頻繁發生後，台灣軍方在9月1日首次擊落了一架中國無人機，而美國也通過派遣海軍艦艇行經台灣海峽，以表明其支持台灣的立場。

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