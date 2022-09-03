美通過《通膨削減法》　南韓不爽「遭背叛」！疑因尹錫悅拒見裴洛西

▲尹錫悅婉拒接見裴洛西，錯失與美方取得協商的機會。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登8月簽署通過《通膨削減法案》（IRA），內容包含將北美以外地區所產的電動車從租稅優惠適用範圍排除，此舉引發南韓政府不滿，因為現代、起亞等南韓汽車大廠在美國並未設置電動車廠。消息指出，南韓政府形容美國此舉是「背後插刀」的行為，認為自己遭受美國背叛。

根據《彭博社》，南韓政府某位要求匿名的高階關係人士針對通膨削減法案發表看法，認為該法案是美國政府「背叛」南韓，尤其是在南韓現代等大型企業陸續發表在美設廠等大規模投資案後，美國政府才通過立法，對於南韓而言根本不公平。

其實，隨著美國拜登政府推動印太經濟架構（IPEF）、晶片四方聯盟（Chip 4）時，南韓皆站在美國用來牽制、抗衡中國的核心位置。報導指出，不過當美國政府通過通膨削減法案後，不排除會增加美韓兩國間的摩擦，此舉恐怕會讓美國拜登政府的「對中包圍戰略」陷入險境。

根據美國政府8月通過的通膨削減法案，只有在北美當地完成組裝的電動車，當美國車主購買新的電動車時，才會獲得每輛7500美元的稅收抵免額度；不過目前來自南韓的現代汽車、起亞汽車卻因此法而未被列入受惠對象中。

曾在朴槿惠政府時期擔任青瓦台總統秘書室國家安保室安保戰略秘書官、現為國民大學兼任教授的全星勳（전성훈）表示，美國政府此舉恐怕會讓南韓政府認為，美國在南韓「背後捅刀」，因為自從南韓企業發佈對美大規模投資案後，南韓政府與民眾相當期待，能夠從美國市場獲取相當規模的經濟優惠。

南韓去年投資美國約276億美元，其中現代汽車在美國喬治亞州設立電動車、電池工廠時約投資55億美元。

其他消息人士則指出，南韓之所以因通膨削減法的通過而被美國政府從經濟租稅優惠名單排除，很有可能是因為南韓總統尹錫悅以休假為由，婉拒接見美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），如若當時尹錫悅決定接見裴洛西，則有可能在法案通過前取得轉圜的空間與機會。

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